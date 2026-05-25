Kurban Bayramı\'nda Sağlıklı Et Tüketimi İpuçları

Biruni Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve Gıda Mühendisi Dr. Aslı Muslu Can, Kurban Bayramı'nda sağlıklı et tüketimi için hijyen, dinlendirme ve doğru muhafaza yöntemlerinin kritik rol oynadığını belirtti???????

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Can, kurbanlık hayvanların veteriner hekim kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve resmi denetimli alanlardan temin edilmesi gerektiğini vurgulayarak, kesim işlemlerinin belediyelerin belirlediği hijyenik alanlarda yapılmasının önemli olduğunu aktardı.

Kesim sırasında kullanılan ekipmanların temiz olması gerektiğini aktaran Can, "Bıçak, satır, kesme tahtası gibi ekipmanların hijyenik olması ve kesim yapan kişilerin kişisel hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekir. Kesim ortamının temiz tutulmaması ve atıkların çevreye rastgele bırakılması, mikroorganizma bulaş riskini artırır." ifadelerini kullandı.

Can, Kurban Bayramı'nda sık yapılan hatalardan birinin etin kesildikten hemen sonra tüketilmesi olduğunu belirterek, kesilmiş etin "ölüm sertliği" olarak adlandırılan biyolojik süreçten geçtiğini kaydetti.

Etin henüz sıcakken tüketildiğinde sert ve lezzetsiz olabileceğini vurgulayan Can, "Bu nedenle etin uygun koşullarda dinlendirilmesi gerekir. Etler önce temiz bir ortamda hava alabilecek şekilde yaklaşık 4-5 saat soğutulmalı, ardından 0-4 derece sıcaklıkta en az 24 saat dinlendirilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Can, etin doğru şekilde dinlendirilmesinin daha yumuşak, lezzetli ve sindirilebilir hale gelmesini sağladığını aktararak, özellikle büyük parçalar halinde buzdolabına kaldırılan etlerde bozulma riskinin arttığını ifade etti.

Etin muhafazasında sıcaklık kontrolünün kritik rol oynadığına işaret eden Can, etlerin küçük porsiyonlar halinde saklanmasının daha güvenli olduğunu belirterek, Kurban Bayramı sürecinde hijyen kurallarına uygun kesim, doğru dinlendirme ve uygun muhafaza yöntemleriyle sağlıklı ve güvenilir et tüketiminin mümkün olacağının altını çizdi.

Can, kıyma ve küçük parçalanmış etlerin daha hızlı bozulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun süreli muhafaza için etlerin derin dondurucuda saklanması önerilir. Dondurulacak etlerin hava ile temasını azaltacak şekilde uygun ambalajlarla paketlenmesi kalite kaybını önler. Çözdürme işlemi ise oda sıcaklığında değil, buzdolabında kontrollü şekilde yapılmalıdır. Çözündürülmüş et yeniden dondurulmamalıdır."