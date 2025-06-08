Kurban Bayramı'nda Yeni Uygulama - Son Dakika
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Ekonomi

Kurban Bayramı'nda Yeni Uygulama

Kurban Bayramı\'nda Yeni Uygulama
08.06.2025 13:12
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Bakan Yumaklı, karantina nedeni ile satış yapamayan üreticilerin kurbanlıklarını ESK alacak.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, her yıl olduğu gibi bu yılki Kurban Bayramı'nda da üreticilerin ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu (ESK) olarak satın alacaklarını belirterek, "Bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin de ellerindeki kurbanlıkları veya hayvanları, karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine Et ve Süt Kurumu olarak alacağız" dedi.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, bayramı süresince, bakanlık ekiplerinin hem kurban satış hem de kurban kesim noktalarındaki denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Yumaklı, "Her yıl olduğu gibi üreticilerimizin ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu olarak satın almış olacağız. İlavaten bu yıl yeni bir uygulama başlattık. Karantina sebebiyle hayvanlarını satmak için kurban pazarlarına sevk edemeyen üreticilerimizin de ellerindeki kurbanlıkları veya hayvanları, karantina şartlarının bitmesi ve sağlıklı olmaları koşuluyla yine Et ve Süt Kurumu olarak alacağız" dedi.

KURBANLIK ALIM FİYATLARI

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ESK tarafından bu yıl için belirlenen kurbanlık karkas kilogram fiyatları şöyle: Tosun 400 TL, düve 370 TL, inek 340 TL, kuzu 400 TL, toklu 360 TL, koyun 350 TL, oğlak 260 TL, çepiç 220 TL, keçi 190 TL. Açıklamada ayrıca söz konusu fiyatların tavan fiyatlar olduğu; yaş, cinsiyet, randıman ve karkas ağırlığına göre değişiklik olabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı'nda Yeni Uygulama - Son Dakika

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