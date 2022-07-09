Kurban bayramında Yunan adalarına Türk akını - Son Dakika
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Kurban bayramında Yunan adalarına Türk akını

09.07.2022 10:48

Kurban bayramında Yunan adalarına Türk akınıBALIKESİR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamayla Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte tatili Ege adalarında geçirmek isteyen Türk tatilciler,...

Kurban bayramında Yunan adalarına Türk akını

BALIKESİR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamayla Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte tatili Ege adalarında geçirmek isteyen Türk tatilciler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bayram süresince 5 bin ile 8 bin arasında tatilcinin Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan Yunan adalarına geçmesi beklenirken, iki yıllık pandemi sürecinin ardından bayram nedeniyle oluşan yoğunluk ise Midilli-Ayvalık arasından seferler düzenleyen feribot firmalarıyla otopark işletmecilerinin yüzünü güldürdü. Ayvalıklı turizmcilerden Hakan Dinç, Kurban Bayramı nedeniyle oldukça yoğun olduklarını vurgulayarak, bayramın birinci ve ikinci gününde yaklaşık 4 bin kişinin Yunan adalarına gitmesini beklediklerini söyledi. Dinç, 9 günlük bayram süresince yaklaşık 7 bin Türk tatilcinin Yunan adalarına geçebileceğini tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.

İsmini vermek vermeyen bir tatilci ise Yunan adalarını biraz daha ekonomik olduğunu düşündüğünü ve memleketin boğucu havasından iki günlüğüne de olsa kurtulabilmek için 9 günlük tatilini Midilli Adası'nda geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.

Ayvalık ile Midilli Adası arasında feribot turları düzenleyen bir firmanın yönetim kurulu başkanı Ali Jale ise, iki yıllık pandemi dönemi sürecinde Ayvalık-Midilli hattının kapalı olduğunu hatırlatarak, "Bugün o iki yılın ardından ilk bayram günümüz. Eski bayramlar kadar olmasa da, bugün burada görmüş olduğunuz kalabalık biz feribot işletmecilerini bir nebze olsun tatmin ediyor. İyi bir bayram olmasını diliyorum. Buradan Midilli'ye geçecek olan tatilcilerimizin güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum. Şunu da eklemek isterim ki; Yunan adaları hala cazibesini koruyor. Halen daha oradaki hizmet, oradaki tatil imkanları insanlarımızı cezbediyor" dedi.

Ali Jale, bayramın ilk gününde yaklaşık 700 kişinin Midilli Adası'na geçeceğini kaydederek, "Ek seferde koyduk. Çok fazla araçla geçiş talebi var. Araçla karşı kıyıya geçmek isteyen misafir sayımız çok fazla. Bu yüzden de araç taşıyan gemimiz sürekli araç taşıyor. Bunun yanında katamaranımız zaten çok önceden dolmuştu. Bu bayramın ilk üç günü itibariyle katamaranımız dolu. Ben 9 günlük tatil süresince 5 bine yakın tatilcimizin Yunan adalarına geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Araçlarıyla Ayvalık'a gelip, araçlarını otoparklara bırakan tatilciler nedeniyle Ayvalık Belediyesi'ne ait Otopark İşletmesi ise daha şimdiden büyük oranda doldu.

Otopark görevlisi Levent Aygören ise sabahın ilk saatlerinden itibaren tatilcilerin araçlarını otoparka bıraktıklarını ve bu durumun 9 günlük tatil süresince aynı hızla devam edeceğini düşündüğünü kaydetti.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban bayramında Yunan adalarına Türk akını - Son Dakika

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