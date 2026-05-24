Kurban Bayramı Öncesi Bıçak Bileme Yoğunluğu

24.05.2026 08:40
Alaşehir'de bıçak bileme ustalarında Bayram öncesi yoğunluk arttı, fiyatlar 10 TL zamlandı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Alaşehir'de bıçak bileme ustalarının tezgahları dolup taştı. Vatandaşlar, kurban hazırlıkları kapsamında bıçak ve satırlarını bilemek için ustaların yolunu tutarken, geçen yıla göre fiyatların 10 TL arttığı öğrenildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Kurban Bayramı öncesi bıçak bileme ustalarında yoğunluk yaşanmaya başladı. İlçenin cadde ve sokaklarında tezgahlarını kuran ustalar, vatandaşların getirdiği bıçak, satır ve tahraları bayrama hazırlıyor. Özellikle akşam saatlerinde artan yoğunluk nedeniyle bazı tezgahlarda kuyruk oluştuğu gözlendi.

Alaşehir'de 34 yıldır bıçak bileme işi yapan Mustafa Sargın, her yıl olduğu gibi bu yıl da Murat Tosun Caddesi'ndeki yerinde hizmet vermeye başladığını belirtti. Bayram öncesi yoğunluğun arttığını ifade eden Sargın, müşterilerinin yıllardır kendisini tercih ettiğini söyledi.

Geçim şartlarının zorlaştığını ancak fiyat artışını düşük tuttuklarını dile getiren Sargın, "Yaklaşık 34 yıldır bu işi yapıyorum. Müşterilerim benim yerimi biliyor ve her zaman geliyorlar. Bu yıl bıçak bileme fiyatlarına sadece 10 TL artış yaptık. Bıçak bileme fiyatı 50 TL, satır ve tahra bileme fiyatı ise 60 TL oldu." dedi.

Bıçak bilemenin ustalık gerektirdiğini vurgulayan Sargın, yanlış yöntemlerin bıçağa zarar verebileceğini ifade ederek, "Bıçağı taşla biledikten sonra mutlaka biley taşıyla temizlenmesi gerekir. Bazı ustalar bunu eğe ile yapıyor ancak eğe ile yapılmaz. Yanlış yöntem kullanılırsa bıçak zarar görebilir." diye konuştu.

Bıçak bilemenin yanı sıra kesici alet satışı da yaptığını belirten Sargın, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların en çok bıçak, satır ve tahra bileme işlemleri yaptırdığını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 08:40:31.
