Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri Artırıldı

20.05.2026 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Eminönü'nde esnaf denetimlerini sıkılaştırarak fahiş fiyat uygulamalarını kontrol ediyor.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğinin arttığı Eminönü'nde bulunan esnaf ve Mısır Çarşısı denetimlerini sıkılaştırdı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kahveci, lokumcu ve kuruyemişçiler başta olmak üzere işletmelerde ürün fiyat etiketleri, kasa ve reyon fiyat uyumu ile fahiş fiyat uygulamalarına yönelik kontroller yapıldı.

Vatandaşların bayram öncesinde mağduriyet yaşamaması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde işletmelere fiyat etiketi yönetmeliğine ilişkin bilgilendirme de yapıldı.

Ekipler, ürün etiketlerinde yer alan fiyatlarla kasa fiyatlarını karşılaştırırken, eksik ya da mevzuata aykırı uygulamalara ilişkin tutanak tuttu. Ayrıca açık satılan ürünlerde daranın düşüp düşmediği de kontrol edildi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak Kurban Bayramı öncesi piyasa denetimlerine devam ettiklerini belirterek vatandaşların bayram alışverişlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için diğer illerde olduğu gibi İstanbul'da da başta alışveriş merkezleri olmak üzere çarşı-pazar, zincir mağazalar, zincir marketler, vatandaşların memleketlerine giderken alışveriş yaptıkları yol boyunca bulunan dinlenme tesisleri olmak üzere aynı anda denetimleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Burada temel hedefin vatandaşların mağdur edilmemesini sağlamak olduğunu vurgulayan Menteşe, "O açıdan başta fiyat etiketlerini kontrol ediyoruz. Ürünün fahiş fiyatlı olup olmadığına bakıyoruz. Bugünkü fiyatlarla biz daha önceki fiyatları karşılaştırıp, aralarında makul bir artış olup olmadığını kontrol edeceğiz. Makul bir artış yoksa da bunları değerlendirip, bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na yönlendiriyoruz." dedi.

Menteşe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine bayram öncesi indirimli alışverişlerde özellikle indirimden önceki fiyatının da etiketin üzerinde yazılı olması lazım. Onların kontrolünü yapıyoruz. Vatandaşı yanıltıcı bir durum söz konusu ise onları kontrol edip, tutanağa bağlayıp, gerekli idari işlemleri uygulayacağız. Yaklaşık 14 Mayıs'tan beri bayram denetimlerimize yoğunlaştık. Bu bayrama kadar da denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz."

İsmail Menteşe, vatandaşların bu konularla ilgili bir sıkıntıyla karşılaştıklarında Ticaret Bakanlığı'nın dijital platformlarındaki Haksız Fiyat Artışı Sistemini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin CİMER Sistemini ve tüketici bilgilendirme sistemi olan ALO 175'i arayarak karşılaştıkları olumsuzlukları bildirilmesi durumunda kendilerinin de gereğini yapacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında

15:01
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:39
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 15:08:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.