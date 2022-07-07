Kurban Bayramı öncesi otogarda yoğunluk başladı

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirecekler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Bilet almayı son güne bırakanların bilet bulmakta zorlandığı gözlendi.

Kurban Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği başladı. 9 günlük bayram tatilini İstanbul dışında geçirecekler otogarda yoğunluk oluşturdu. Bilet almayı son güne bırakanlar bilet bulmakta zorluk yaşarken, firmalar ek seferler için hazırlıklara başladı. Firmalar ek seferler için otobüslerin doluluk oranının artması gerektiğini aksi takdirde yakıt maliyetlerinin karşılanmadığını belirtiyor.

Bilet almayı son güne bırakanların bilet bulmakta zorluk yaşadığını belirten Selçuk Varol, "Biletlerini daha önceden alanlar şanslıydı. Rahatlıkla uygun fiyata bilet bulabildiler. Şuanda gelen yolcular bilet bulamıyor. İstanbul'dan Ankara'ya 400 lira, İstanbul'dan Van'a 800 lira, İstanbul'dan İzmir'e 400 lira civarında. Bayram dolayısıyla bilet fiyatlarında artış oluyor. Tavan taban fiyat uygulamasına göre üst sınırlar zorlanıyor. Bayram tatiline giden yolcular dönüş biletlerini önceden almalılar" dedi.

Mesut Kılıç isimli vatandaş ise " Siirt'e gidiyorum, biletimi iki gün önce aldım. Son bileti alabildim, 600 lira ödedim. Bayram tatiline gidecek yolcuların biletlerini önceden almaları gerekliydi. Biletlerini önceden alanlar fiyat olarak da avantaj yakalıyor" diye konuştu.

"Ek seferler düzenlenmeli"

Bilet fiyatlarını pahalı bulduğunu vurgulayan Rahime Çelik isimli vatandaş da, " Diyarbakır'a bayram tatili için gidiyorum. Biletimi iki hafta önce aldım. Bir ay önce Diyarbakır'a gittiğimde 400 lira ödemiştim, şimdi ise 600 lira ödedim. Benim dışımda bilet almak isteyen akrabalarım şuan bilet bulamıyor. Firmaların ek seferler düzenlemesi gerekiyor" dedi. - İSTANBUL