Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar hayvan üreticilerini ziyaret ediyor

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret etmeye başladı.
Denizli'de Kurban Bayramında kurbanlık kesmek isteyen vatandaşlar 2 ay öncesinden üreticileri ziyaret etmeye başladı. Buldan ilçesi Türlübey mahallesinde hayvan yetiştiriciliği yapan Murat Taşkıner, bu yıl hayvan üretiminde büyük zorluklar yaşadıklarını dile getirerek "Müşterilerimiz geliyorlar. Yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dile getiriyorlar. Ancak bizimde girdi maliyetlerimiz oldukça yükseldi. Yem, ilaç ve veteriner kontrolleri ne yazık ki hayvan fiyatlarının artmasına neden oldu. Hayvan yetiştiriciliği gerçekten çok zor. Koyun ve keçi kurbanlıklarımız 15 bin ila 25 bin TL arasında. Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.
Buldan Kadıköy mahallesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Zafer Özinsel ise, bu yıl canlı büyükbaş hayvan kilogram fiyatlarının 125 ile 150 TL'den belirlediklerini ifade etti. - DENİZLİ
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konaklama fiyatlarında abartıya gidilmemesi uyarısını yaparak, "İnsanların yaşadığı ülkede tatil yapma şartları kolaylaşsın" dedi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sivas İşgücü Piyasası Araştırması 2023 Yılı Sonuç Raporu'na göre, Sivas'ta İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin sayısı 24 bin 602 kişi olarak belirlendi. Rapor, kadınların işsizlik oranının yüzde 49,2, gençlerin ise yüzde 24,38 olduğunu ortaya koydu. Mesleklere göre incelendiğinde ise en fazla kayıtlı işsizin temizlik görevlisi olduğu görüldü.
Bodrum Ticaret Odası (BODTO) yönetimi, en eski üyelerinden Ömer Ağan'ı evinde ziyaret etti. BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Ağan'a nezaket ziyaretinde bulunduklarını ve onu plaketle onurlandırdıklarını belirtti. Ağan ise ziyaretten duygulandığını ve BODTO'nun güzel gelişmeler kaydettiğini ifade etti.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri, 40. yılını hizmet binasında düzenlenen etkinliklerle kutladı. Ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin'in konuk olduğu etkinlikte, Ekonomide Güncel Gelişmeler konulu söyleşi düzenlendi. GAİB ailesi, kırkıncı yıl pastasını keserek hatıra fotoğrafı çektirdi. Birlik, 17 bini aşkın üyesiyle 190'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya ve Mersin illerinde örtü altı sebze ürünlerinde önemli fiyat düşüşleri olduğunu belirtti. Bayraktar, çiftçilerin belediyelerden destek beklediğini ve pazarlama sorununun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, belediyelerin çiftçilere destek vermesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Antalya ve Mersin illerinde yapılan sebze seracılığında bayram sonrası önemli fiyat düşüşleri olduğunu belirtti. Bayraktar, seracılığın ülkede hızla geliştiğini ve sebze üretiminin yoğun olduğu illerde çiftçilerin pazarlama sorunu yaşadığını ifade etti. Ayrıca, belediyelerin çiftçilere destek vermesi gerektiğini vurguladı.
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