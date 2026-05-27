Kurban Pazarında 1.2 Tonluk Dev Tosun 500 Bin Liraya Satıldı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinden Bursa'ya getirilen ve kurban pazarının en ağır hayvanı olan 1,2 tonluk dev tosun, gerçekleştirilen sıkı pazarlıkların ardından 500 bin liradan satıldı.

Yıldırım ilçesindeki İsabey Hayvan Pazarı'nda fiyatların düşeceği düşüncesiyle kurbanlık alımını son günlere bırakan vatandaşlar ile ellerindeki hayvanları nakliye maliyetine katlanmadan satmak isteyen üreticiler arasında yoğun pazarlıklar yapılıyor.

Pazardaki genel duruma ilişkin bilgi veren besici Reşat Çimendağ, Afyonkarahisar'dan Bursa'ya 80 büyükbaş hayvan getirdiklerini ve genel satışların iyi olduğunu belirtti. Çimendağ, alım gücü düşük olan vatandaşlara yardımcı olabilmek adına zaman zaman kar oranlarından ödün verdiklerini ifade etti.

Pazarın en büyük ve dikkat çekici kurbanlığı olan 1,2 ton ağırlığındaki simental ve şarole kırması 3 yaşındaki dev tosunun satışı da tamamlandı.

Hayvanı yetiştiren Yusuf Bozdoğan, şampiyon tosun için başlangıçta 650 bin lira talep ettiklerini ancak pazarın son gününde yaşanan sıkı pazarlıklar neticesinde 500 bin liraya el sıkıştıklarını dile getirdi.

Bozdoğan, kalan az sayıdaki hayvanı da satarak memleketlerine dönmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. - BURSA