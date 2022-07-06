Kurban pazarında 'bitti' yazıları asıldı - Son Dakika
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Kurban pazarında 'bitti' yazıları asıldı

06.07.2022 13:18
Kurban pazarında 'bitti' yazıları asıldı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlardaki hayvanların yüzde 99'u satıldı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlardaki hayvanların yüzde 99'u satıldı. Kurban satıcıları, geçen seneye göre satışların daha hızlı gerçekleştiğini söyledi. Satıcılar, vatandaştan yoğun bir talep aldıklarını belirtti.

İstanbul'da kurbanlık satışı devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlardaki hayvanların neredeyse tamamı satıldı. Geçen seneye göre kurbanların daha hızlı satıldığını söyleyen kurban satıcıları, vatandaştan yoğun bir talep aldıklarını belirtti. Satıcılar, vatandaşlara indirim yaptıklarını da söyledi. Yenibosna Çobançeşme mevkiinde kurulan kurban pazarında büyükbaş hayvanlar 30 bin lira ile 60 bin lira arasında satılıyor. Küçükbaş hayvanlar ise 3 bin ila 4 bin liradan satılıyor.

Kurban satıcısı Mıstan Ortaç, " Samsun'dan 22 büyükbaş hayvanla geldim. Tüm hayvanlarımı sattım. 30 bin ila 60 bin liradan kurbanlıklarımızı sattık. Fiyatlarda indirim de yaptık. Vatandaşa yardımcı olmaya çalıştık. Geçen sene de 22 adet kurbanlık getirmiştim" dedi.

"SATIŞLAR BEREKETLİYDİ"

Kani Keskin ise, "Samsun'dan 48 adet büyükbaş kurbanlık getirdik. Bir hafta içerisinde tüm hayvanlarımızı sattık. Satışlarımız çok bereketliydi. Vatandaş kurbanlıklarını alabiliyor. Talep çok fazlaydı. Herkes bu senenin bereketli olduğunu söylüyor. Pazarımızdaki hayvanların yüzde 99'u satıldı diyebiliriz. Geçen seneye göre bu sene satışlarımız hızlıydı" diye konuştu.

"3 GÜNDE 100 ADET KÜÇÜKBAŞ SATTIM"

Bitlis'ten 250 küçükbaş hayvan ile gelen Abdülkerim Savaş, "3 günde 100 adet hayvan sattım. 150 tane hayvanım kaldı. Fiyatlarımız 3 bin liradan başlıyor, 4 bin liraya kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

(Muhammed Fırat Aksoy - Furkan Serttaş - İHA)

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Kurbanlıkların büyük bölümü satıldı, satıcılar çadırlara 'Bitti' yazısı astı Kurbanlıkların büyük bölümü satıldı, satıcılar çadırlara 'Bitti' yazısı astı AFYONKARAHİSAR - Hayvan pazarında kurban hareketliliği yaşanıyor AFYONKARAHİSAR - Hayvan pazarında kurban hareketliliği yaşanıyor
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban pazarında 'bitti' yazıları asıldı - Son Dakika

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