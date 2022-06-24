Kurban pazarının 'Kral' tosunu 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor - Son Dakika
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Kurban pazarının 'Kral' tosunu 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor

24.06.2022 09:46
Kurban pazarının 'Kral' tosunu 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor

Bingöl'de bayrama haftalar kala canlı hayvan pazarına getirilen 1 tonluk 'Kral' adındaki tosun, 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor.

Bingöl'de bayrama haftalar kala canlı hayvan pazarına getirilen 1 tonluk 'Kral' adındaki tosun, 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte besiciler, kurbanlıklarını canlı hayvan pazarlarına getirmeye başladı. Çevre yolundaki Canlı Hayvan Pazarı'na getirilmeye başlanan kurbanlıklar içinde en pahalısı ise, besici Muhittin Aytar'ın 3 yıldır beslediği ve 'Kral' adını verdiği 1 tonluk tosun oldu. 3 yılın ardından satışa sunulan Kral, 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor.

Kurbanlıkları hayvan pazarına getirdiğini belirten Muhittin Aytar, "Kral tosunumuz burada. Yaklaşık 1 tondur. 50 bin TL'ye satıyorum. 3 yıldır bakıyorum ve pazara yeni çıkardım. Şu an alıcısını bekliyoruz" dedi.

Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Canlı Hayvan Pazarı Müdürü Sami Kaysadu ise, "Kurban Bayramı heyecanı her sene olduğu gibi yaklaşmakta ve son haftalara girmek üzereyiz. Besicilerimiz, üreticilerimiz hayvan pazarına giriş yapmaya başladı. Bizler de tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Veteriner hekimi olsun, tarım müdürlüğü olsun ve canlı hayvan pazarı olarak tüm kontrolleri yapıyoruz. Küpesiz hayvan, sağlıklı olmayan hayvanları pazara almıyoruz. Her türlü önlem alınmış durumda. Küçükbaş hayvanların fiyatı ortalama 2 bin ile 5 bin arasında değişmektedir. Düveler 15 binden başlayıp 25 bin TL'ye kadar satışları gerçekleşiyor. Pazara giriş yapan hayvanlar arasında Kral tosun var, üreticimiz fiyatını 50 bin lira olarak belirledi. İnşallah satışını yapar ve emeğinin karşılığını alır" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Kurban Bayramı, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban pazarının 'Kral' tosunu 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban pazarının 'Kral' tosunu 50 bin TL'ye alıcısını bekliyor - Son Dakika
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