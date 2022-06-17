Kurbanlık hayvanlar pazardaki yerlerini aldı - Son Dakika
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Kurbanlık hayvanlar pazardaki yerlerini aldı

17.06.2022 14:47

Kurbanlık hayvanlar pazardaki yerlerini aldı Kocaeli'de kurulan kurbanlık pazarında besicilerin hayvanları getirmesiyle beraber satışlar başladı.

Kurbanlık hayvanlar pazardaki yerlerini aldı

KOCAELİ - Kocaeli'de kurulan kurbanlık pazarında besicilerin hayvanları getirmesiyle beraber satışlar başladı. Her bütçeye uygun büyükbaş hayvanların olduğu görülen pazarda, fiyatlar 25 bin TL ile 65 bin TL arası değişiyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla, hayvan pazarları açılmaya başladı. Kocaeli Modern Hayvan Pazarı'na da besiciler hayvanlarını getirdi. Önümüzdeki haftadan itibaren ise hareketliliğin artması bekleniyor. Çeşit çeşit büyükbaş hayvanların olduğu pazarda fiyatlar 25 bin TL'den 65 bin TL'ye kadar değişkenlik gösteriyor. Diyanet Başkanlığı'nın getirmiş olduğu üst fiyat limitinden dolayı en pahalı hayvanlar 65 bin TL'yi geçmiyor.

"Her bütçeye uygun hayvan var"

Besici Veli Moğultay, "Hayvanlarımızı bir hafta önce getirdik. Fiyatlar uygun. 25 bin TL'den başlayıp 55-60 bin TL'lere kadar çıkıyor. Pazarımızda her bütçeye uygun hayvan var. Hayvanların hepsi 2 ve 2.5 yaş aralığında. Satışlar başladı. Müşterilerimizin de pazara gelmesini bekliyoruz. Asıl satışlar da 1 hafta ile 10 güne kadar başlar. Eğer vatandaşların yeri varsa hayvanı şimdiden alıp götürebilirler. Fakat hayvanın yerini bozmamak daha iyi. Strese giriyorlar. Biz burada bakıyoruz, besliyoruz. Halkımızı bekliyoruz. Zaten rayiç fiyatlar belli. Diyanet Başkanlığımızın belirlemiş olduğu fiyat da var, 65 bin TL üst limit. Pazarımız gayet güzel, yetkililere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hafta sonu ve ilerleyen günlerde hareketlilik bekliyoruz"

40 büyükbaş hayvanı bulunduğunu kaydeden besici Ayetullah Çeçen ise "Şu anda 40 tane hayvanımız var. Fiyat aralığı da 40 bin liradan başlayıp 55-60 bin liralara kadar gidiyor. Zaten 65 bin liradan daha yukarıya satılamıyor. Biz 3 gün önce pazarımızı kurduk. Şu an durumlar normal seyrinde. Bu hafta sonu ve ilerleyen günlerde hareketlilik bekliyoruz. Siftah yaptığımız da oldu çok şükür. Müşterinin alım yaparken inisiyatifi de önemli. İster Arefe gününe kadar burada bırakır isterse alır götürür" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurbanlık hayvanlar pazardaki yerlerini aldı - Son Dakika

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