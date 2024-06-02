Kurbanlık Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler - Son Dakika
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Ekonomi

Kurbanlık Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kurbanlık Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık ve Gömeç Ziraat Odaları Başkanı Hasan Baysal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satın alacak vatandaşların dikkat etmesi gerekenlere dikkat çekti. Baysal, büyükbaş hayvanların 2 yaşını doldurmuş olmasının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, kurbanlık hayvanların sağlıklı olması, burun akıntısı ve ağrı gibi belirtiler göstermemesi gerektiğini vurguladı.

02.06.2024 11:16
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık ve Gömeç Ziraat Odaları Başkanı Hasan Baysal, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satın alacak vatandaşların dikkat etmesi gerekenlere dikkat çekti.

Ayvalık'ın en büyük çiftliğinin de sahibi olan Baysal yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız kurbanlıklarını alırken dikkat etmesi gereken en önemli husus; satın alınacak büyükbaş bir kurbanlığın 2 yaşını doldurmuş olmasıdır. Biz buna halk arasında; 'çapak attı' deriz. Büyükbaş hayvanların öndeki alt iki dişinin 2 yaşına ulaştıktan sonra dökülmesi, çapak attı olarak tanımlanmaktadır. Bu bakımdan kurbanlık hayvanın çapak atması, kurbanlık için o hayvanın seçilmesi adına oldukça önemlidir. Çapak atmamış yani diş dökmemiş hayvanlar kurban olarak seçilemez. Bu nedenle 2 yaş itibarıyla dişlerini döken ve süt dişlerinden kurtulan hayvanlar, kurbanlık için seçilmesi adına uygun hale gelmektedir" dedi.

"Burun akıntısı olan kurbanlığı satın almayın"

Küçükbaş hayvanların kurbanlık olabilmesi için ise en az 6 ayı doldurmuş olması ve anasının boyunu aşmış olması gerektiğine işaret eden Baysal, "Bunun yanı sıra da hayvanın hiçbir uzvunun eksik olmaması önem taşır. Mesela; boynuzu kırık olmamalı, besisi yerinde ve görünüş itibarıyla sağlıklı olması gerekir. Kurbanlık satın alınırken önemli olan noktalardan biri de; salyalarının akmaması ve ayaklarının da ağrımamasıdır. Hayvanın burun akıntısı varsa, mutlaka bir hastalığa sahiptir. Belki de üşütmüştür ama Allah korusun bu bir şap hastalığının da habercisi olabilir. O yüzden de kurbanlık satın alınırken, bu tür hayvanlardan uzak durulmasında fayda vardır. Zira zaten bu tür hayvanlar kurbanlık olmaz ve insan sağlığı açısından da ciddi risk taşırlar" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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