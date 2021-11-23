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Kurdaki belirsizlik sebebiyle satışlarını durdurduğu öne sürülen Pelit Şirketler Grubu tüm iddiaları yalanladı - Son Dakika

Kurdaki belirsizlik sebebiyle satışlarını durdurduğu öne sürülen Pelit Şirketler Grubu tüm iddiaları yalanladı

23.11.2021 21:32
Kurdaki belirsizlik sebebiyle satışlarını durdurduğu öne sürülen Pelit Şirketler Grubu tüm iddiaları yalanladı

Dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sebebiyle satışlarını durdurduğu öne sürülen Pelit Şirketler Grubu, yaptığı yazılı açıklamada "Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir" dedi.

Döviz kurundaki hareketliliğin ardından Pelit şirketlerinin ham madde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmanın belirsizliği sürdürmesi nedeniyle geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığı iddia edilmişti.

ŞİRKETTEN YALANLAMA GELDİ

Şirketten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarının yanı sıra sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yer alan Pelit şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR

Açıklamada, "Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yazışmalarda yer alan PELİT şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazı gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm üretim, satış ve sevkiyatımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam etmektedir." denildi.

Pelit Şirketler Grubu kurdaki belirsizlik nedeniyle satışlarını durdurduğu iddiasını yalanladı
Kurdaki belirsizlik sebebiyle satışlarını durdurduğu öne sürülen Pelit Şirketler Grubu tüm iddiaları yalanladı

Hamster Coin, Medya, Döviz, Pelit, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kurdaki belirsizlik sebebiyle satışlarını durdurduğu öne sürülen Pelit Şirketler Grubu tüm iddiaları yalanladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kurdaki belirsizlik sebebiyle satışlarını durdurduğu öne sürülen Pelit Şirketler Grubu tüm iddiaları yalanladı - Son Dakika
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