Küresel Altın Talebi Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel Altın Talebi Rekor Kırdı

31.07.2025 12:22
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Yılın ikinci çeyreğinde altın talebi %3 artarak 132 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Küresel altın talebi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 artarken, bu talebin değer karşılığı 132 milyar dolarla rekor seviyeyi gördü.

Dünya Altın Konseyinin (WGC) yılın ikinci çeyreğine ilişkin Altın Talep Eğilimleri raporuna göre, küresel altın talebi bu dönemde yıllık bazda yüzde 3 artışla 1249 tona çıktı.

Güçlü yatırım akışları, artan jeopolitik belirsizlikler ve fiyat ivmesinin talebi desteklemesiyle, yılın ikinci çeyreğinde küresel altın talebinin değeri yıllık bazda yüzde 45 artarak 132 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Bu dönemde altın yatırımları da yıllık bazda yüzde 78 büyüdü.

Altın borsa yatırım fonları, toplam talebin başlıca itici gücü olmaya devam ederken, külçe ve sikke yatırımları yıllık bazda yüzde 11 artış gösterdi.

Merkez bankaları ise alımlarına ikinci çeyrekte daha yavaş bir tempoda devam etti ve 166 ton altın ekledi.

Merkez bankalarının altın alımlarındaki yavaşlamaya rağmen, ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle merkez bankası alımları hala oldukça yüksek seviyelerde devam ediyor.

WGC'nin yıllık merkez bankası anketine göre, rezerv yöneticilerinin yüzde 95'i gelecek 12 ay içinde küresel merkez bankası altın rezervlerinin artacağını öngörüyor.

Yılın ikinci çeyreğinde mücevher talebinde ise düşüş eğilimi sürdü ve tüketim hacmi yüzde 14 gerileyerek salgın döneminde görülen seviyelere geriledi.

Çin'de mücevher talebi yıllık bazda yüzde 20, Hindistan'da yüzde 17 azaldı. Ancak değer bazında, küresel mücevher pazarı 36 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.

WGC Kıdemli Piyasa Analisti Louise Street, raporun bulgularına ilişkin değerlendirmesinde, küresel piyasaların, ticaret gerilimleri, ABD öngörülemeyen politika değişiklikleri ve sık yaşanan jeopolitik gerilimlerle dalgalı bir yıl başlangıcı yaşadığını anımsattı.

Bu yılın ilk yarısında görülen güçlü yatırım faaliyetinin, altının ekonomik ve jeopolitik risklere karşı bir koruma aracı olarak rolünü vurguladığını belirten Street, "Devam eden piyasa dalgalanmaları, son aylarda altının etkileyici fiyat performansıyla birleşerek önemli bir ivme yarattı ve dünya çapındaki yatırımcılardan sermaye çekti. Altın, yılın ilk yarısında dolar bazında yüzde 26'lık dikkat çekici bir değer artışı kaydetti ve birçok önemli varlık sınıfını geride bıraktı. Yılın bu kadar etkileyici bir başlangıcıyla, altının 2025'in ikinci yarısında nispeten dar bir aralıkta işlem görmesi mümkün." ifadelerini kullandı.

Street, makroekonomik ortamın hala oldukça öngörülemez olduğunu ve bu durum altının daha da değer kazanmasını destekleyebileceğini de dile getirerek, küresel ekonomik veya jeopolitik koşullarda herhangi bir önemli bozulmanın, altının güvenli liman cazibesini daha da artırabileceğini ve fiyatları yukarı çekebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Altın Talebi Rekor Kırdı - Son Dakika

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