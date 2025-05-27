Küresel Belirsizlikte Yol Haritası - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel Belirsizlikte Yol Haritası

Küresel Belirsizlikte Yol Haritası
27.05.2025 10:43
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EGİAD, belirsizlik ortamında iş dünyası için stratejik öneriler sundu. Ekrem Cunedioğlu bilgilendirdi.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), ekonomik göstergelerin bulanıklaştığı ve öngörülerin anlamını yitirdiği bir dönemde, iş dünyasına yol gösterici olmak amacıyla "Küresel Belirsizlik Ortamında Yol Almak" başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Kalkınma Programı Direktörü Ekrem Cunedioğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı seminere EGİAD üyeleri yoğun ilgi gösterdi. EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arda Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, küresel belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve dönüşen güç dengeleri ışığında Türkiye'nin mevcut konumu değerlendirildi. Cunedioğlu, iş dünyası için stratejik öngörüler ve adaptasyon önerilerini paylaşırken, katılımcılar, küresel gelişmeleri sağlıklı bir şekilde analiz edebilmek ve belirsizlikler karşısında yön tayin edebilmek adına önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arda Yılmaz, EGİAD olarak yalnızca bugünün değil, yarının belirsizliklerine de hazırlıklı liderler yetiştirme vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, "İçinde bulunduğumuz dönem, sadece ekonomik değil; siyasi, sosyal ve teknolojik açılardan da çok boyutlu bir dönüşüm sürecine işaret ediyor. Jeopolitik gerilimler, ekonomik dalgalanmalar, iklim krizi ve teknolojik gelişmeler; iş dünyası açısından karmaşık ama aynı zamanda fırsatlarla dolu bir tablo ortaya koyuyor. EGİAD olarak bizler, bu ortamı doğru analiz eden, stratejik düşünen ve esnek hareket kabiliyeti geliştiren genç iş insanlarıyla bu dönüşümün aktif öznesi olmayı hedefliyoruz" dedi.

Küresel belirsizliklerin bir zayıflık değil, doğru yönetildiğinde stratejik avantajlara dönüşebileceğini vurgulayan EGİAD Başkan Vekili Arda Yılmaz, EGİAD'ın bu çalkantılı süreçte üyelerine güçlü bir bilgi ve iş birliği ağı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Seminerin konuğu TEPAV Kalkınma Programı Direktörü Ekrem Cunedioğlu ise yaptığı sunumda, Türkiye'nin değişen küresel düzen içerisindeki konumuna dikkat çekerek, ekonomik dirençlilik, bölgeselleşen üretim modelleri, dijital dönüşüm ve yeşil ekonomi başlıklarında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Cunedioğlu, genç iş insanlarına hitaben "Belirsizlik ortamları, stratejik düşünme becerisini geliştiren, rekabet avantajı yaratma potansiyeli taşıyan eşik dönemlerdir." vurgusunu yaptı. Dünya'nın yeniden kurulduğuna dikkat çeken Cunedioğlu, hızlı küreselleşmenin çıktılarını; verimlilik sorunu, artan mutsuzluk ve popülizm, küresel ısınma, yaşlanan nüfus olarak sıralarken, sorunların tetiklediği trendleri ise teknoloji yarışı, ticaret savaşları, temiz gelecek ideali, toplumsal değişim olarak vurguladı. Cunedioğlu, 2015 sonrasında Türkiye Ar-Ge harcama yoğunluğu açısından kendi gelir grubundan ayrışsa da ülkedeki Ar-Ge yoğunluğumuzun hala düşük olduğunu belirtti ancak Türkiye'nin inovasyon girdisini etkin kullanan ülkelerden olduğunu kaydetti. Teknoloji Savaşlarında, Çin'in en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketler liginde ABD'yi yakalamak üzere olduğunu fakat Avrupa'nın yerinde saydığını vurguladı.

Etkinlik sonunda EGİAD üyeleri, seminerin yalnızca bilgi aktarımı değil; aynı zamanda stratejik farkındalık kazanımı açısından da oldukça verimli geçtiğini belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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