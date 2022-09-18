Son dakika haberi! Küresel fintech yatırımları ilk yarıda 107,8 milyar dolara geriledi

KPMG tarafından hazırlanan "Pulse of Fintech" raporuna göre, Fintech'e yapılan küresel yatırım, 2021'in ilk yarısında 3 bin 372 işlem ile 111,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu yılın aynı döneminde 2 bin 980 işlem ile 107,8 milyar dolara geriledi.

KPMG, açıkladığı "Pulse of Fintech" raporu ile 2022'nin ilk yarısında küresel çapta fintech'lere yatırımları mercek altına aldı.

Fintech yatırımları Amerika ve EMEA bölgelerinde düşerken, Asya-Pasifik bölgesinde, özellikle Avustralya merkezli Afterpay'in Block tarafından 27,9 milyar dolara satın alınması da dahil olmak üzere birkaç büyük M&A işleminin bir sonucu olarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı. 2022'nin ilk yarısında fintech yatırımlarında en büyük payı 43,6 milyar dolar ile ödemeler alanı oluştururken, bunu 14,2 milyar dolar ile kripto takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Dijital Finans ve Fintech Lideri ve Şirket Ortağı Sinem Cantürk, şunları kaydetti:

"2021 yılı sonunda fintech piyasasında yaşanan iyimserlik ortamı, 2022 yılının ilk yarısında Rusya- Ukrayna çatışması, devam eden tedarik zinciri zorlukları, yükselen enflasyon ve faiz oranlarıyla ilgili belirsizliklerin hem kamu hem de özel şirketleri olumsuz etkilemesiyle hızla durgunluk endişelerinin ortaya çıktığı bir ortama dönüştü. Beklenmeyen olayların yarattığı ortam içerisinde geçtiğimiz 6 ay boyunca fintech sektöründe yaşananlara baktığımızda, özellikle bu yılın ilk ve ikinci çeyreğinde birçok ülkede yatırımların azaldığına şahit olduk. 2022 yılının ikinci yarısına girerken de yatırımcıların giderek daha fazla gelir artışına, karlılığa ve nakit akışına odaklanmasıyla piyasadaki zorlukların devam etmesi bekleniyor. Ancak olgun sektörlerin konsolidasyon görmesi ve değerlemeler üzerinde aşağı yönlü baskının olduğu ortamda yatırımcıların cazip fırsatlar araması nedeniyle birleşme ve satın alma faaliyetleri büyümek için iyi bir konumda bulunuyor."

Küresel fintech yatırımlarında 3 bine yakın işlem gerçekleşti

Fintech'e yapılan küresel yatırım, 2021'in ilk yarısında 3 bin 372 işlem ile 111,2 milyar dolar seviyesinde iken, bu yılın ilk yarısında 2 bin 980 işlem ile 107,8 milyar dolara geriledi. Toplam fintech yatırımı ve işlem hacmi hem Amerika hem de EMEA bölgelerinde azalırken, Asya-Pasifik bölgesinde işlem sayısındaki düşüşe rağmen yeni bir yıllık fintech yatırımı rekoru kırıldı.

Yeni Asya-Pasifik rekoru 3 büyük M&A işleminden (Avustralya merkezli Afterpay'in Block tarafından 27,9 milyar dolara satın alınması, Japonya merkezli Yayoi'nin KKR tarafından 2,1 milyar dolara satın alınması ve Avustralya merkezli fintech'ler Superhero ve Swiftx'in 1 milyar dolara birleşmesi) kaynaklandı.

Avrupa, rekor seviyede girişim sermayesi yatırımı çekti

Küresel çapta girişim sermayelerinin (VC) yatırımları geçen yılın ilk yarısında 66,5 milyar dolar iken, bu yılın ilk yarısında 52,6 milyar dolara gerilese de 2021 yılı hariç bırakıldığında gücünü korumaya devam ediyor.

Amerika kıtası 27,2 milyar dolar ile en büyük VC finansmanını çekerken, EMEA, 2022 yılının ilk yarısında dünyanın en büyük iki fintech turunun (Almanya merkezli Trade Republic'in 1,1 milyar dolarlık ve İngiltere merkezli Checkout.com'un 1 milyar dolarlık finansmanı) öncülüğünde 16,6 milyar dolar ile yeni bir rekor düzeyde finansman çekti.

Asya-Pasifik bölgesindeki fintech odaklı VC yatırımları ise 8,7 milyar dolarla oldukça düşük seviyede kaldı.

Ödemeler alanı yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor

Yatırımcılar, 2022 yılının ilk yarısında ödemeler alanına yatırım yapmayı sürdürdü ve ödeme odaklı şirketlere 43,6 milyar dolar yatırım yaptı. Bununla birlikte artan makroekonomik zorluklar göz önüne alındığında, ödemeler alanındaki yatırımların özellikle erken yatırım işlemleri açısından bu yılın ikinci yarısında biraz azalabileceği öngörülüyor.

Birleşme ve satın alma faaliyetlerinin ise ödeme şirketlerindeki konsolidasyonun artması nedeniyle güçlü kalması bekleniyor.

Kripto dünyası, 2022 yılının ilk yarısında önemli zorluklar yaşarken, kripto odaklı şirketler haziran ayında Almanya merkezli Trade Republic'in aldığı 1,1 milyar dolarlık finansman da dahil olmak üzere 14,2 milyar dolarlık yatırım aldı.