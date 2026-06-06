Küresel İslami Ekonomi Zirvesi Gala Gecesi - Son Dakika
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Küresel İslami Ekonomi Zirvesi Gala Gecesi

06.06.2026 14:33
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3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi Gala Gecesi, Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi marjında düzenlenen "3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi" kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gala gecesi gerçekleştirildi.

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da devam eden 3. Global İslami Ekonomi Zirvesi'nin üçüncü günü, Dolmabahçe Sarayı Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde düzenlenen "5. Küresel İş Mükemmelliği Gala Gecesi – İstanbul 2026" ile taçlandı. Küresel iş dünyasının önde gelen temsilcileri, uluslararası paydaşlar ve devlet protokolünü bir araya getiren geceye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AlBaraka İslami Ekonomi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah Saleh Kamel katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik dönüşüm vizyonuna ve uluslararası işbirliklerinin artan önemine dikkati çekti.

Küresel belirsizliklerin derinleştiği bir dönemde dayanışma ve sürdürülebilir büyümenin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayan Yılmaz, "Etik temelli yapısıyla İslami finans, küresel ekonomiye önemli katkılar sunabilecek büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye olarak katılım finans ve faizsiz finans alanındaki hedeflerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda İstanbul, uluslararası bir finans merkezi olma yolunda güçlü adımlar atmaya devam etmektedir. İnanıyorum ki İslami ekonominin geleceği, burada ortaya konulan güçlü ortaklıklar ve bunlardan doğacak ortak projelerle şekillenecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Misafirlerimizin varlığı, küresel İslami ekonomiyi daha ileriye taşımak için kuracağımız işbirliklerinin önemini ortaya koyuyor"

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Mütevelli Heyeti Başkanı Abdullah Saleh Kamel ise katılımcıları ve davetlileri selamlayarak Cevdet Yılmaz'a programa teşriflerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Kamel, İstanbul'da politika yapıcıları, uzmanları, iş dünyası liderlerini ve paydaşları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bugün burada bulunan kıymetli misafirlerimizin varlığı, küresel İslami ekonomiyi daha ileriye taşımak için birlikte kuracağımız işbirliklerinin önemini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Zirvenin başarısına ve gala gecesinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm ortak ve sponsorlara teşekkür eden Kamel, verdikleri sürekli destek ve değerli katkılara dikkati çekti.

Gece, görüşmeler ve networking buluşmalarıyla sona erdi

Gala yemeği, stratejik ortakları, sponsorları, üst düzey kamu temsilcilerini ve İslami ekonomi ekosisteminin önde gelen isimlerini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde buluşturdu.

Zirvenin Stratejik Ortakları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ve İbn Haldun Üniversitesi'nin temsilcileri, küresel partner AlBaraka Group, ev sahibi partner Halkbank, resmi taşıyıcı Türk Hava Yolları, global iletişim ortakları Anadolu Ajansı ve Demirören Medya, platin sponsor Ziraat Katılım, medya ortağı Iqraa, altın sponsorlar Türkiye Katılım Sigorta, Takas İstanbul, Fuzul ve Emlak Katılım, gümüş sponsor Yıldız Holding ile bronz sponsor Kalyon İnşaat'ın üst düzey temsilcileriyle birlikte gala gecesinde yer aldı.

Uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesine, küresel İslam ekonomisi ekosisteminin liderleri arasında diyaloğun geliştirilmesine ve etik finans ile sürdürülebilir kalkınma alanındaki ortak başarıların kutlanmasına zemin hazırlayan gece, tarihi Dolmabahçe Sarayı'nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen görüşmeler ve networking buluşmalarıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Dolmabahçe Sarayı, Etkinlik, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel İslami Ekonomi Zirvesi Gala Gecesi - Son Dakika

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