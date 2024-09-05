Küresel kriz onları da vurdu! Dünyaca ünlü kot markası Score iflas etti - Son Dakika
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Ekonomi

Küresel kriz onları da vurdu! Dünyaca ünlü kot markası Score iflas etti

Küresel kriz onları da vurdu! Dünyaca ünlü kot markası Score iflas etti

Küresel ekonomik kriz çok sayıda firmanın iflas etmesine neden olurken halkaya dev bir marka daha eklendi. Giyim sektörünün önde gelen isimlerinden kot pantolon markası Score iflas eden şirketler arasına katıldı. Hollanda genelinde 50'den fazla mağazası bulunan markanın iflası sonrası yaklaşık 450 çalışan da işsiz kalacak.

05.09.2024 15:32
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Koronavirüs pandemisi ve ardından gelen kapanmalar, birçok şirketi zor durumda bırakırken, Rusya- Ukrayna savaşının getirdiği ekonomik belirsizlikler de süreci daha da kötüleştirdi. Küçük ve büyük ölçekli pek çok firma iflasın eşiğine gelirken, bu kez kötü haber giyim sektöründen geldi.

Score'un yanı sıra, aynı sahibin diğer kot markası Chasin de iflas etti. İflas kararı, Zutphen mahkemesi tarafından duyuruldu.

Küresel kriz onları da vurdu! Dünyaca ünlü kot markası Score iflas etti

EN AZ 450 ÇALIŞAN İŞSİZ KALACAK

Score, 1981 yılında Apeldoorn'da ilk mağazasını açan girişimci Jan Peters'in önderliğinde yıllar boyunca büyümüş ve Hollanda alışveriş caddelerinde önemli bir marka haline gelmişti.

Küresel kriz onları da vurdu! Dünyaca ünlü kot markası Score iflas etti

Score ve Chasin'in, Hollanda'daki mağazalarının yanı sıra, yurtdışında da çeşitli satış noktaları bulunuyordu. Ne yazık ki bu iflasla birlikte 50'den fazla mağaza kapatılacak ve en az 450 çalışan işsiz kalacak.

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Son Dakika Ekonomi Küresel kriz onları da vurdu! Dünyaca ünlü kot markası Score iflas etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nuri Varol: kriz küresel değil sadece ülkemizi vurdu ne yazıkki. 13 20 Yanıtla

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