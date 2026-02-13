Küresel Pazarlara Açılma Stratejileri Paneli - Son Dakika
Ekonomi

Küresel Pazarlara Açılma Stratejileri Paneli

13.02.2026 11:52
ASO ve ODS işbirliğiyle düzenlenen panelde, ihracatın dönüşüm süreci ve stratejiler masaya yatırıldı.

Firmaların küresel pazarlara açılma stratejileri, Ankara Sanayi Odası (ASO) ile ODS Danışmanlık işbirliğinde düzenlenen "Küresel Pazarlara Açılmak: Strateji, Destek, Finansman ve Akıllı Sistemler" başlıklı panelde ele alındı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Zafer Çağlayan Meclis Salonu'ndaki panelde, kamu kurumlarının, finans kuruluşlarının ve özel sektörün temsilcileri bir araya geldi.

ASO Yönetim Kurulu Üyesi Halit Erol, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, ihracatın yalnızca bir satış faaliyeti değil, firmalar açısından dönüşüm, disiplin ve sürdürülebilirlik süreci olduğunu ifade etti.

Erol, ülke ihracatının 2025 yılında 273,4 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, bunun yüzde 41,1'ine karşılık gelen 102,1 milyar dolarının orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğuna dikkati çekti. Erol, "20 yıl önce ihracatımızın 73,4 milyar dolar, orta-yüksek ve yüksek teknoloji payının ise yüzde 32 olduğu değerlendirildiğinde, ülkemiz sanayisinin katma değer ve teknoloji ekseninde yapısal bir dönüşüm içinde olduğu açıkça görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

ODS Danışmanlık Üst Yöneticisi (CEO) Onur Seçkin de kurum olarak hedeflerinin Türkiye'nin ihracatçı tabanını büyütmek, mevcut ihracatçıların daha yüksek katma değerle ve daha sürdürülebilir biçimde küresel pazarlarda ölçeklenmesine katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

Programda, firmaların ihracat deneyimleri ve sürdürülebilir büyüme stratejileri ele alınırken, ihracatçılara sunulan kredi ve sigorta desteklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Yapay zeka destekli müşteri araştırmalarının küresel pazarlara açılmadaki öneminin de vurgulandığı programda katılımcılar, iş dünyası temsilcileriyle doğrudan temas kurma fırsatı buldular.

Kaynak: AA

