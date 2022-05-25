Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin açıklanan verilerle de desteklenmesi ile karışık bir seyir izlendi.

ABD'de dün açıklanan konut satış verilerinin beklentilerin oldukça altında kalması ve sosyal medya şirketi Snap'in makroekonomik ortamın beklenenden daha fazla ve hızlı kötüleşmesini gerekçe göstererek gelir hedeflerini karşılayamayacağını bildirmesi, pay piyasalarına sektör bazlı ayrışmalara neden oldu.

Söz konusu gelişmelerin, küresel çapta yükselen enflasyon ve faiz ortamında büyümenin zarar göreceğine dair endişeleri desteklemesi de piyasalarda oynaklığın sürmesini beraberinde getirdi.

Asya genelinde, Çin'de devam eden salgın karşısında yetkililerin bankalardan daha fazla kredi vermesini istediği haberleri basına yansırken, Japonya'da da hükümetin ekonomik görünüme ilişkin "toparlanma belirtileri gösteriyor" değerlendirmesini koruması dikkati çekti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada kur istikrarının önemine işaret ederek, çok sert hareketlerin istenmediğini, Japonya Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine istikrarlı bir şekilde ulaşmasını beklediğini söyledi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 artarak 3.107 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselerek 2.617 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 26.678 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 127,1 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 azalışla 53.850 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 20.238 puanda seyrediyor.