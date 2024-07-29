Küresel Piyasalar, Merkez Bankaları ve Makroekonomik Verilerle Dolu Bir Haftaya Giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Küresel Piyasalar, Merkez Bankaları ve Makroekonomik Verilerle Dolu Bir Haftaya Giriyor

ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun makroekonomik veri takvimiyle dolu bir haftaya pozitif başladı. Enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, bankaların toplantılarından gelecek sinyaller piyasaların yol haritasını belirleyecek. Ayrıca, bilanço sezonu ve ABD seçimleri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

29.07.2024 09:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalar, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ile yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif başladı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşılırken, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.

ABD'de ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmeden enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarının öne çıkmasını sağlarken, risk iştahını da besliyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yılın geri kalanında 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösterirken, Fed'den alınacak sinyallerin yanı sıra cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin bankanın faiz indirimi konusundaki soru işaretlerini azaltabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, bu hafta bilanço sezonu da yoğun şekilde devam edecek. Apple, Microsoft, Amazon ve Meta Platforms gibi dev şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçların hisse ve sektör bazlı oynaklığı artıracağı tahmin ediliyor.

Tahvil piyasaları yoğun haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu sıralarda yüzde 4,18'e geriledi. Dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 104,3 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,3 artışla 2 bin 393 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1,2 yükselişle 80,7 dolardan başladı.

ABD seçimleri de yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" olmasını sağlamayı planladığını açıkladı.

Trump'ın açıklamalarının ardından kripto paralarda dalgalanmaların arttığı görülürken, şu sıralarda Bitcoin 69 bin 700 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 1,03, S&P 500 endeksi yüzde 1,11 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,64 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya da yükselişle başladı.

Avrupa'da bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra bölge genelinde açıklanacak enflasyon ve büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

BoE'nin perşembe günkü toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak sinyallerin gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

Bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişeler geçen hafta açıklanan verilerin ardından güçlenirken, bu hafta açıklanacak büyüme ve enflasyon verilerinin söz konusu endişeleri ne yönde etkileyeceği takip ediliyor.

Cuma günü İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,65 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da yükselişle başladı.

New York borsasında cuma günü öne çıkan alış ağırlıklı seyrin haftanın ilk işlem gününde Asya pay piyasalarına taşındığı görülürken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararları yakından takip edilecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini yüzde 70 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken, yüzde 30 ihtimalle de 10 baz puan artırabileceği tahmin ediliyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde cuma günü dar bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 10.891,42 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,9456'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9690 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.30 ABD, temmuz ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

Kaynak: AA

Japonya, Borsa, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Piyasalar, Merkez Bankaları ve Makroekonomik Verilerle Dolu Bir Haftaya Giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
08:37 Erdoğan’dan adı Beşiktaş’la anılan Emirhan Topçu’nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?
07:40 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı
07:13 Erdoğan YRP’li vekil için “Kafadan sıkıntısı var“ dedi, Erbakan’ın yanıtı sert oldu Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu
07:08 Başıboş köpek düzenlemesinde 14 saatlik mesai İşte Meclis’ten geçen ilk 5 madde Başıboş köpek düzenlemesinde 14 saatlik mesai! İşte Meclis'ten geçen ilk 5 madde
09:06 Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi
08:18 Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı
08:06 Interpol’ün aradığı 3 isim meğer yanı başımızdaymış Sicilleri bir hayli kabarık Interpol'ün aradığı 3 isim meğer yanı başımızdaymış! Sicilleri bir hayli kabarık
07:47 Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman’ı en acı gününde yalnız bıraktı Nedeni ortaya çıktı Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı en acı gününde yalnız bıraktı! Nedeni ortaya çıktı
00:35 İsrailli bakan Katz’dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin’in izinden gidiyor İsrailli bakan Katz'dan küstah paylaşım: Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor
23:22 Batman’da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi Batman'da bir tır, düğün çıkışı davetlilerin arasına daldı: Biri bebek 4 kişi can verdi
23:04 Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın torunu oyun oynarken 2. kattan düştü Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu oyun oynarken 2. kattan düştü
22:28 AK Partili Yenişehirlioğlu’nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis’i karıştırdı: Sahipsiz köpekler AK Partili Yenişehirlioğlu'nun parmağıyla muhalefeti işaret edip söylediği kelime Meclis'i karıştırdı: Sahipsiz köpekler
21:52 Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir Bakan Işıkhan: Belediyeler ilk 3 ay içinde borçlarını ödemezse icraya verilir
19:18 Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman’ın sözleri yürekleri burktu Oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Safiye Soyman'ın sözleri yürekleri burktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 09:52:16. #1.11#
SON DAKİKA: Küresel Piyasalar, Merkez Bankaları ve Makroekonomik Verilerle Dolu Bir Haftaya Giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement