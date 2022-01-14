Üye Girişi
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

14.01.2022 09:03
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikası sonrası karışık bir seyir izlenirken, bugünkü yoğun veri gündemi yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacak.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikası sonrası karışık bir seyir izlenirken, bugünkü yoğun veri gündemi yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacak.

Fed'in para politikasında sıkılaşmaya gideceğini duyurması riskli varlıklarda satış baskısını artırırken, dünya genelinde teknoloji hisseleri pay piyasalarındaki düşüşe öncülük ediyor.

Fed yetkilileri dün de sözle yönlendirmelerini sürdürürken, tahvil piyasalarında Fed'in yüzde 93 ihtimalle martta en az 23 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanıyor.

Fed Başkan Yardımcısı Adayı Lael Brainard, ABD Senatosunda katıldığı oturumda, martta faiz artırımına açık olduğunun sinyalini verdi. Yıl boyunca birkaç faiz artışının öngörüldüğüne işaret eden Brainard, varlık alımları biter bitmez faiz artırımı yapabilecek durumda olacaklarını düşündüğünü söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da, martta başlamak üzere 2022'de 4 faiz artışı beklediğini kaydederken, Chicago Fed Başkanı Charles Evans benzer sayıda bir faiz artışı beklemesine karşın martta faiz artırmayla ilgili çekinceleri olduğunu bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ise kısmen de olsa enflasyon tarafına ilişkin olumlu bir sinyal verdi. ABD'de ÜFE, aylık bazda yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 9,7 artsa da beklentilerin altında kaldı.

Bugünden itibaren hareketlenecek bilanço sezonunun ise güçlü dördüncü çeyrek kar beklentileriyle hisse senedi piyasalarındaki satış baskısını törpülemesi bekleniyor. JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo gibi ABD'li yatırım bankalarının dördüncü çeyrek finansal sonuçları bugün açıklanacak.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyan dolar endeksi Kasım 2021'den bu yana en düşük seviye olan 94,7'de dengelenirken, altının ons fiyatı zayıflayan dolardan bulduğu destekle 1.828 dolara çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,72'de dengelendi.

Bu gelişmelerle dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,42, Dow Jones endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,51 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise bugün yatay seyrediyor.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasına çevrildi.

Dün, ECB Başkan yardımcısı Luis de Guindos yaptığı açıklamada, enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde önemli rol oynamasının beklendiğini ifade etti. Gelecek 12 ay için enflasyon baskısının nispeten arttığını ifade eden Guindos, orta vadede ise risklerin dengeli olduğunu kaydetti.

Dün, New York borsasında satışlar derinleşmeden kapanan İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,47 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 geriledi. Avrupa endeksleri bugün ise vadeli işlemlerde negatif seyrediyor.

Asya borsaları ABD borsalarına paralel negatif bir seyir izlerken, Çin'de açıklanan makroekonomik veriler aşağı yönlü baskıları törpülüyor.

Çin'in aralık dış ticaret fazlası 94,5 milyar dolarla rekor kırarken, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat aralıkta yüzde 20,9, ithalat ise yüzde 19,5 arttı.

Japonya'da ise ÜFE yıllık yüzde 8,5 yükselirken, aylık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Güney Kore Merkez Bankası ise üst üste ikinci faiz artışına giderken, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,25'e çıkardı. Güney Kore Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada politika faizi artışına devam edilebileceği belirtilerek, enflasyon baskısının daha önceki tahminlere göre daha güçlü olduğu kaydedildi.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,46, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,32, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,49 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün yüzde 0,31 değer kazanan BIST 100 endeksi, yükseliş eğilimini üst üste dokuzuncu işlem gününe taşıyarak günü 2.070,65 puandan tamamladı.

Dün açıklanan verilere göre, Türkiye'de sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 11,4 artarak, ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 8,38'in üzerinde gerçekleşti.

Dolar/TL dün yüzde 2,75 artışla 13,5848'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,55 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve konut satışları, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.035 ve 1.970 seviyelerinin destek, 2090 ve 2.120'nin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi

10.00 Türkiye, aralık ayı konut satışları

10.00 İngiltere, kasım ayı sanayi üretimi

10.00 İngiltere, kasım ayı dış ticaret dengesi

12.00 Almanya, 2021 yılı Gayrisafi Yurt içi Hasıla

13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, aralık ayı perakende satışlar

17.15 ABD, aralık ayı sanayi üretimi

17.15 ABD, aralık ayı kapasite kullanımı

18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Türkiye, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika Ekonomi


Akrabalarının HES koduyla yolculuk yapan koronavirüslü karı-koca yakayı ele verdi: Yanlış yaptığımı biliyorum Akrabalarının HES koduyla yolculuk yapan koronavirüslü karı-koca yakayı ele verdi: Yanlış yaptığımı biliyorum         
09:10
En çok hangi renk maske takan erkekler çekici bulunuyor? Çekicilik kriterleri de değişti! En çok hangi renk maske takan erkekler çekici bulunuyor? Çekicilik kriterleri de değişti!         
09:06
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50
Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı Barışmayı reddeden 43 yaş küçük sevgilisi İbrahim Tatlıses'i çıldırttı         
21:00
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Eski eşini yakan kocadan savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı Eski eşini yakan kocadan savunma: Şişeyi fırlattım, elimdeki sigarayı ağzıma götürünce sıvı alev aldı         
17:28
Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap! Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap!         
16:18
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36
Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı Yatağında cansız bulunmuştu! Minik Ayşenur'un ölümündeki dede detayı, Yörük kızı Müslüme'yi hatırlattı         
12:54

Son Dakika Haberleri
09:09 Akrabalarının HES koduyla yolculuk yapan koronavirüslü karı-koca yakayı ele verdi: Yanlış yaptığımı biliyorum
09:08 GoHomeBurakElmas" etiketi dünya gündeminde birinci sıraya oturdu! Galatasaray taraftarı "git" diyor
09:06 En çok hangi renk maske takan erkekler çekici bulunuyor? Çekicilik kriterleri de değişti!
08:42 Altın ne kadar oldu? 14 Ocak 2022 gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
08:38 Dolar, Euro, Sterlin'de son durum! 14 Ocak 2022 döviz kurları!
08:30 Türklerin Almanya'ya giriş şartları değişti: Turkovac'a vize yok
08:23 Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok
08:16 Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon ocakta pik yapar ama haziran 2023'te tek haneye düşer
08:14 58 yaşındaki tacizci profesörün mesajları ifşa oldu: Seni yatakta öyle bir yorarım ki!
08:11 Profesörün öğrencisine gönderdiği taciz mesajları ifşa oldu: Dua et uzaktasın, yatakta cezalandırırdım seni
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 09:15:02. #1.11#
SON DAKİKA: Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement