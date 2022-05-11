Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları karışık seyretti

11.05.2022 08:44
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini korumasıyla karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artıran gelişmelerin mevcudiyetini korumasıyla karışık bir seyir izlendi.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlama tedbirlerinin Pekin ve Şanghay'da sıkılaştırılmasının ardından küresel ekonomik büyümeye dair artan kaygılar, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerle birleşince enflasyonist baskıların gelecek dönemde daha da güçleneceği görüşleri gündeme geldi.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'de nisanda yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,1 ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Veri sonrası, halihazırda yükselen enflasyonun salgın tedbirlerinin etkilerinin yansımasıyla gelecek aylarda daha da kötüleşebileceği beklentileri güçlendi.

Pay piyasaları tarafında ise yatırımcıların bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerini beklemesi ile karışık bir seyir öne çıktı.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artarak 3.065 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalarak 2.592 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla 26.214 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kaybederek 130,2 seviyesinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 53.992 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 19.897 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika


Son Dakika
10:00 CHP'li meclis üyesi Şahin'den Tevfik Göksu hakkında suç duyurusu! "Belediyeyi 17 milyon liralık kamu zararına uğrattı" iddiası
10:00 Burcu Özberk'ten bikinili tatil pozları
09:58 Sosyal medya kolaya gelen zammı konuşuyor: 20 TL
09:57 Cuma günü yaz geliyor: Meteoroloji beş günlük hava tahmin raporunu paylaştı
09:54 Sivas Valiliği, Madımak Oteli'ndeki anıttan o isimleri kaldırdı: İki saldırganın ismi de yer alıyordu
19:06 DSÖ'den "gizemli hepatit" açıklaması: 348 kişiye bulaştı
09:38 Sevmek Zamanı dizisi başlıyor! Oyuncular perşembe günü sete çıkacak
09:18 Yunan unsurlarının ölüme terk ettiği 75 göçmen Ayvalık'ta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
09:21 Microsoft'un kurucusu Bill Gates koronavirüse yakalandı: Kendisini karantinaya aldı
09:19 Rambo Okan'ın vukuatları bitmiyor! Trabzonspor bayrağını kesti, intihar girişiminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 10:12:45. #1.13#
SON DAKİKA: Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement