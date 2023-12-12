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Küresel piyasalarda gözler, ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi - Son Dakika
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Küresel piyasalarda gözler, ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Küresel piyasalarda gözler, ABD\'nin enflasyon verilerine çevrildi
12.12.2023 - 08:59,
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Avrupa borsaları, güne İspanya hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla 473 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 16.794 seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 7.568 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 30.524 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.189 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 7.567 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1,0780'de seyrediyor.

Avrupa'da bugün bölge genelinde gözler ZEW beklenti endekslerine çevrildi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatarak, bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinin Avrupa pay piyasalarında da oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Küresel pay piyasalarında da ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade eden analistler, Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının beklendiğini aktardı.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İspanya, Fransa, Fed, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Küresel piyasalarda gözler, ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi - Son Dakika
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