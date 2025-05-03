Altın, borsa ve döviz kritik veriyi bekliyor

Küresel piyasalar, ABD ile Çin'in tarifelerde müzakere edebilecekleri beklentisi, makroekonomik veriler ve Amerikalı şirketlerin açıkladığı bilançoların öne çıktığı haftada pozitif seyrederken gözler, gelecek hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

ABD yönetiminin korumacı ticaret adımları çerçevesinde uygulamaya aldığı gümrük tarifelerinde Çin ile müzakere edebileceği umutları piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu konudaki her yeni haber akışı yatırımcıların odağına yerleşirken ABD'de büyüme başta olmak üzere makroekonomik veriler de geride kalan haftada ön planda yer aldı. Geçen hafta ABD ekonomisi, 2022 yılından beri ilk kez daralma kaydederken enflasyon-resesyon ikilemi arasında gelecek verileri dikkatle izleyen Fed'in atacağı adımlar yatırımcıların odağına yerleşti.

BEKLENTİ SABİT TUTULMASI YÖNÜNDE

Gelecek hafta para politikası kararlarını duyurmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri de yakından takip edilecek. Para piyasalarında fiyatlamalar, Fed'in gelecek hafta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ortaya koydu. Tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve işsizlik oranının sabit kalmasının ardından bankanın yapacağı yılın ilk faiz indirimine ilişkin öngörülerin haziran ayında zayıfladığı, temmuza yönelik tahminlerin ise güç kazandığı görüldü.