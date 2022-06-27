Küresel piyasalarda, pozitif seyir yeni haftaya taşındı

Küresel piyasalarda, resesyon endişelerinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalarını yumuşatabileceği beklentisi cuma günkü pozitif seyri yeni haftaya da taşırken, hafta boyunca yoğun veri akışıyla birlikte ABD ve Avrupa'da merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında olacak.

Küresel piyasalarda güçlenen resesyon endişesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Başta ABD olmak üzere artan resesyon riskinin merkez bankalarının politika alanını daraltacağına yönelik beklentiler risk iştahını beslerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda faiz artışlarına ilişkin agresif fiyatlamalar yumuşuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdaki toplantıda yüzde 95 ihtimalle 75 baz puan faiz artışına gideceğine ilişkin piyasa beklentisi 85'e gerilerken, eylül toplantısında 50 baz puanlık artış ihtimali yüzde 65'e çıktı. Yılın son iki toplantısında ise 25 baz puanlık artış yapılacağına ilişkin piyasa beklentisi güçlendi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın veri odaklı ve toplantıdan toplantıya karar alacaklarını belirtmesinin ardından, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ile merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, Almanya'nın Bavyera eyaletinde yapılan G7 Liderler Zirvesi'nde liderler bir araya gelirken, ABD Başkanı Joe Biden, G7'nin Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan altın ithalatını yasaklayacağını duyurdu. Buna karşın söz konusu adımın teknik gerekçelerle etkisinin düşük olacağı tahmin edilirken, altının ons fiyatı cuma günkü kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.837 dolardan alıcı buluyor.

Dün başlayan ve yarın sona erecek zirveden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bu gelişmelerle cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 3,06, Nasdaq endeksi yüzde 3,34 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,68 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları ise yeni haftaya temkinli yükselişle başladı.

Avrupa'da artan enflasyon baskısının yanı sıra gittikçe karmaşık hale gelen enerji arz güvenliği piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Bölgedeki olası jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceği tahmin edilirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Bu hafta ayrıca bölgede enflasyon başta olmak yoğun veri takvimi ile ECB yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yakından takip edilecek.

Cuma günü Avrupa borsaları küresel piyasalara paralel alış ağırlıklı bir seyir izledi ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,59, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 2,68, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,23 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,33 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni haftaya da yükselişle başladı.

Asya pay piyasaları resesyon endişelerinin güçlendiği haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Bölgede merkez bankalarının güvercin tutumunu devam ettirmesi ve geçen hafta Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) borçlanma faizlerini indirmesi, risk iştahının güçlü seyretmesinde etkili oldu.

Makroekonomik veri tarafında ise Çin ekonomisinin hala yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini üzerinde taşıdığı görülüyor. Ülkede sanayi karlılığı mayısta yıllık yüzde 6,5 gerilerken, yıl başından bu yana karlılık yüzde 3,5'ten yüzde 1'e indi. Japonya'da açıklanan öncü endeks ise 102,9'da sabit kaldı.

Öte yandan, Rusya 1918'den bu yana ilk kez bir borcunu ödeyemedi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 yükseldi.

Yurt içinde, cuma günü dünya borsalarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 artışla 2.554,08 puandan tamamladı. Dolar/TL ise cuma günü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kredi kullanımına ilişkin kararları sonrası yüzde 2,7 azalışla 16,8862'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,2820 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 ve 2.480 seviyelerinin destek, 2.560 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD, mayıs ayı bekleyen konut satışları

17.30 ABD, haziran ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

20.30 ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması