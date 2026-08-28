Küresel Şirketlerden Siber Savunma Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Küresel Şirketlerden Siber Savunma Çağrısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

100'ü aşkın şirket, yapay zeka destekli siber saldırılara karşı ortak savunma hamlesi başlattı.

NEW OpenAI, Google, Microsoft ve Amazon'un da aralarında bulunduğu 100'ü aşkın küresel şirket, imzaladıkları açık mektupta gelecek dönemde artması beklenen yapay zeka destekli siber saldırılara karşı kapsamlı bir savunma hamlesi çağrısında bulundu.

OpenAI'ın internet sitesinde "Siber savunma için ortak eylem çağrısı" başlıklı açık mektup yayımlandı.

Yüzden fazla şirketin imzasının bulunduğu mektupta, dünya genelinde yapay zeka modellerinin yeteneklerinin artmasıyla siber saldırıların çok daha yaygın ve karmaşık hale geleceği uyarısı yapıldı.

Hastanelerden su arıtma tesislerine ve internet altyapısına kadar kritik hizmetlerin risk altında olduğuna dikkat çekilen mektupta, "Siber savunmamızı güçlendirmek için sınırlı bir zaman penceremiz var. Mevcut güvenlik yaklaşımının yeterli olmayacağını kabul etmeliyiz." ifadelerine yer verildi.

Mektupta, yapay zeka alanındaki ilerlemelerin yıllardır biriken güvenlik zafiyetlerini gidermek için "savunmacılara" yeni fırsatlar sunduğu belirtilirken, dijital dünyayı daha güvenli hale getirmek adına temel eylem adımları sıralandı.

Tüm organizasyonların siber savunmayı acil bir öncelik haline getirmesi gerektiği vurgulanan mektupta, siber güvenlik şirketleri ve teknoloji ortaklarının da mevcut araçlarını yapay zeka ile güçlendirmesi gerektiği kaydedildi.

Mektupta, hükümetlerin siber savunmayı yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde koordine etmeleri, tehdit istihbarat kanallarını güçlendirmeleri ve savunma için ek fon sağlamaları gerektiği aktarıldı.

Ayrıca mektupta, öncü yapay zeka şirketlerinin de kaynak sıkıntısı çeken kritik altyapı savunmacılarına model erişimi, finansman, eğitim ve uygulamalı destek sunarak sürekli izleme mekanizmalarına yatırım yapması gerektiği ifade edildi.

Aralarında Accenture, Adobe, Amazon, AMD, Anthropic, Capital One, Citi, Cloudflare, CrowdStrike, Google, IBM, Mastercard, Microsoft, OpenAI ve Visa gibi finans ve teknoloji sektörünün önde gelen kurumlarının bulunduğu imzacılar, mektupta küresel çapta tüm kamu ve özel sektör liderlerini teknoloji, kaynak ve uzmanlıklarını bu ortak çabaya dahil etmeye çağırdı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Şirketlerden Siber Savunma Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

23:44
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
23:19
Ferencvaros’a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek
Ferencvaros'a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek
21:46
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
21:43
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler
Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 05:47:39. #7.13#
SON DAKİKA: Küresel Şirketlerden Siber Savunma Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement