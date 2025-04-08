Piyasalarda tarihi çöküş! Kritik karar erkene çekildi - Son Dakika
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Ekonomi

Piyasalarda tarihi çöküş! Kritik karar erkene çekildi

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Küresel ticaret savaşlarının etkileri piyasalarda hissedilmeye devam ediyor. Trump'ın ek vergi kararlarına Çin'den misilleme kararı para piyasalarını tedirgin etmeye devam ediyor. Dün akşam ABD borsalarının yüzde 5'e varan kayıpla açılmasının ardından yeni günde Asya borsalarında da durum farklı olmadı.

08.04.2025 08:37
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Küresel anlamda yaşanan belirsizlik, piyasalarda çöküşe neden oluyor. Uzmanlar, bu durumun devam etmesi halinde ekonomik durgunluk yaşanabileceğini belirtiyor. Dolar, altın, gümüş, borsalar ve kripto paralar büyük çöküş yaşıyor. Ek vergi kararlarını açıkladığı 2 Nisan'ı 'Kurtuluş Günü' ilan eden Trump, ülkesine giren tüm mallara yönelik yeni ithalat vergileri açıkladıktan sonra Çin'den misilleme gelmiş; Çin hükümeti 10 Nisan'dan başlayarak ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Dolar endeksi yüzde 0.5 azalışla 102.5 seviyesinde işlem gördü. Dolar, yen karşısında ilk işlemlerinde yüzde 1 değer kaybetti. Dolar yen karşısında geçen hafta yüzde 2 gerilemişti.

ENDİŞELER ARTIYOR

ABD'nin gümrük vergisi paketi, küresel ekonomik yavaşlamaya yol açabilecek geniş çaplı bir ticaret savaşının patlak verebileceğine dair endişeleri artırdı. Ticaret savaşlarının yarattığı belirsizliğin Türkiye dahil tüm piyasalara etkisi, beklenildiği gibi ağır oldu. Geçen haftaki sert düşüşlerin ardından hisse senedi piyasaları, yeni haftaya da sert düşüşlerle başladı. Tarife depremi sadece borsaları değil doları, kripto varlıkları da vurdu; altında da satışlar derinleşti.

PARA PİYASALARINDA KAYIPLAR KATLANARAK ARTIYOR

Asya, Avrupa ve ABD borsalarında yaşanan kayıp dün itibarıyla derinleşti. Küresel taraftaki depremden Borsa İstanbul da nasibini aldı. Hürriyet'în haberine göre:

- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2.80 düşüşle 9 bin 117,38 puandan başladı. Asya tarafından başlayan satış baskısı etkisi diğer borsalarda da devam etti. Geçen hafta yüzde 2.46 oranında gerileyen Hong Kong'da Hang Seng endeksi, dün de 13.2'lik kayıpla kara bir gün yaşadı. Geçen hafta yüzde 0.28 değer kaybeden Çin'de Şanghay Bileşik endeksi, dün 7.3 geriledi. Geçen hafta yüzde 9 gerileyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün yüzde 7.7 düşüşle kapandı.

- En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte ABD'nin agresif gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yüzde 10'dan fazla düşerek 75 bin doların altına indi.

AVRUPA DA SARSILDI

- Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 5.8 geriledi. STOXX 600'da yer alan şirketlerin yaklaşık yüzde 97'sinin hisse fiyatları geriledi.

- ABD borsaları dün yeni haftaya ise sert çöküşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi 1000 puanın üzerinde değer kaybetti. S&P 500 endeksi yüzde 3.51, Nasdaq endeksi yüzde 3.91 kayıp yaşadı. S&P 500, tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 20 düşerek 'ayı piyasası' bölgesine girdi.

FAİZ KARARI ERKENE ÇEKİLDİ

- ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz indirim beklentisi, artan resesyon endişelerine paralel olarak mayıs ayına çekildi.

- Fed'in mayısta yüzde 53 ihtimalle faiz indirmesinin beklendiğini kaydeden analistler, tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişeleri bankanın yıl sonuna kadar toplamda 4 faiz indirimi yapacağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

TRUMP'TAN NİSPET GİBİ SÖZLER

Trump, piyasalarda yaşanan çöküşün ardından Truth Social üzerinden Fed'e bir kez daha çağrıda bulundu. Ülkede enflasyonun olmadığını söyleyen Trump, Fed'in yavaş hareket ettiğini belirtti. Ekonomik göstergelerin olumlu seyrettiğini söyleyen ve ABD'nin dış ticarette kazanan taraf olduğunu savunan Trump, "Petrol fiyatları düştü, faiz düştü, gıda fiyatları düştü, enflasyon yok" dedi. Trump ayrıca Çin'i de hedef aldı ve bu ülkeyi 'en büyük suistimalci' olarak niteledi.

Piyasalarda tarihi çöküş! Kritik karar erkene çekildi
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Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasalarda tarihi çöküş! Kritik karar erkene çekildi - Son Dakika

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