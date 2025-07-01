Kuru Göz Hastalığında Kişiye Özel Tedavi Önerisi - Son Dakika
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Ekonomi

Kuru Göz Hastalığında Kişiye Özel Tedavi Önerisi

01.07.2025 13:19
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Dr. Tunç, kuru göz tedavisinde nedenin doğru tespitinin önemini vurguladı, kişiye özel planlama şart.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tunç, kuru göz hastalığında, sorunun nedenine göre kişiye özel tedavinin şart olduğunu belirtti.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, gözyaşı üretimindeki azalma veya buharlaşma artışıyla ortaya çıkan rahatsızlık, yanma, batma ve görme kalitesinde düşüşe yol açarken, tedavisinin kişiye özel tanıyla yapılması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Uğur Tunç, nedenin doğru tespiti, tedavi başarısının anahtarı olduğunu aktardı.

Gözün iki temel tipi olduğuna dikkati çeken Dr. Tunç, "Birincisi buharlaşmaya bağlı, diğeri ise gözyaşı salgısının azlığına bağlı kuruluk. Buharlaşma çevresel faktörlere bağlı gelişirken, salgı azlığı çoğunlukla romatolojik ya da otoimmün hastalıklara bağlı gelişiyor. Bu ayrımı yapmak tedavide çok önemli." uyarısında bulundu.

Tedavinin mutlaka hastaya özel planlanması gerektiğini vurgulayan Tunç, gözyaşı damlalarının seçiminin de büyük hassasiyet gerektirdiğini belirtti.

Tunç, "Uzun süreli kullanımda koruyucu madde içermeyen damlalar tercih edilmeli. Kirpik diplerinde yağ azalması olan hastalara yağlı içerikli, buharlaşma baskınsa hiyaluronik asit içeriği yüksek damlalar öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Steroidler mutlaka hekim gözetiminde kullanılmalı"

Kortizonlu (steroid) damlaların bilinçsizce kullanılmasının ciddi sorunlara yol açabileceğine işaret eden Tunç, "Steroidler ilk kullanımda hastaya ciddi rahatlama sağlar ancak uzun süre kontrolsüz kullanımı katarakt ya da göz tansiyonu gibi ciddi yan etkilere neden olabilir. Mutlaka hekim gözetiminde kullanılmalı." önerisinde bulundu.

Buharlaşmaya bağlı kurulukta çevresel faktörlerin etkisine dikkati çeken Tunç, telefon, bilgisayar ekranına uzun süre bakmak, klimalı ortamlar, rüzgar gibi faktörlerin gözyaşını hızla buharlaştırdığını, bu tür kuruluklarda yaşam tarzı düzenlemesiyle semptomların önemli ölçüde azalabildiğini kaydetti.

Gözyaşı üretiminin ciddi şekilde azaldığı ileri vakalarda ise otolog serum veya PRP damla tedavisinin etkili olabildiğini belirten Tunç, şu değerlendirmede bulundu:

"Hastadan alınan kan özel işlemlerden geçirilerek damla formuna getirilir. PRP damlalar, göz yüzeyinin iyileşmesini destekler. Özellikle ağır ve dirençli kuru göz hastalarında yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuru Göz Hastalığında Kişiye Özel Tedavi Önerisi - Son Dakika

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