Kuru İncir Üretim Sorunları Görüşüldü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen toplantıda kuru incirin üretim ve ihracatında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki toplantıda konuşan Aydın Valisi Osman Varol, kentin tarımsal üretimde Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

İncirin, Aydın'ın en önemli tarımsal değerlerinden biri olduğunu belirten Varol, üretilen 71 bin ton kuru incirin, 42 bin tonunun ihraç edildiğini ifade etti.

Osman Varol, ürünün üretim ve ihracatında hassas davranılması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan iklim değişikliği, diğer taraftan küresel rekabetin giderek artması, bizleri kendimizi yenilemeye ve üretimimizi sürdürürken bu yeni koşullara uyum sağlamaya mecbur bırakmaktadır. Bu kapsamda çalışan kurum ve kuruluşlarımız, odalarımız, birliklerimiz, kooperatiflerimiz ve bugün içerisinde bulunduğumuz, gerçekten çok seçkin bir araştırma kurumu olan enstitümüz bulunmaktadır. Bunların tamamının işbirliğiyle karşı karşıya olduğumuz tüm bu meydan okumaları aşacak, üretim gücümüzü, ihracat kapasitemizi ve yüz binlerce insanımıza gelir sağlayan bu değerli ürünü daha da ileriye taşıyacağız."

Toplantıya AK Parti Aydın milletvekilleri Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, siyasi parti ve sektör temsilcileri katıldı.