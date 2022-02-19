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Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den memnun döndü - Son Dakika

Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den memnun döndü

19.02.2022 12:08
Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den memnun döndü

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Dubai Gulfood 2022'nin kuru meyve sektörü için verimli geçtiğini belirterek, "Sektörümüz için en önemli pazarlar olan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen yoğun ziyaretçi trafiği katılımcı...

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Dubai Gulfood 2022'nin kuru meyve sektörü için verimli geçtiğini belirterek, "Sektörümüz için en önemli pazarlar olan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen yoğun ziyaretçi trafiği katılımcı firmalarımız için olumlu bir fuar geçmesini sağlamıştır" dedi.

13-17 Şubat 2022 tarihleri arasında Dubai'de gerçekleştirilen Dubai Gulfood 2022 fuarını değerlendiren Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çıkmaz fuarın sektörleri için verimli geçtiğini ifade etti. Başkan Çıkmaz yaptığı açıklamada "Pandemi nedeniyle son iki yıldır istenilen verimin alınamadığı Dubai Gulfood bu yıl yoğun ziyaretçi trafiğiyle sektörümüzden katılan firmaların adeta yüzünü güldürmüştür. Diğer taraftan rakip ülkelerden gelen katılımcıların sergilediği yeni ürünleri görerek rakiplerimizin uyguladığı pazarlama yöntemlerini de yakından takip etme şansını yakaladık. Pandemi sürecinde önemi daha çok artan kuru meyve ve mamullerimiz fuarda da beklenenin üzerinde ilgi gördü. Fuara katılan firmalarımızı kutluyorum" dedi.

Dubai Gulfood ve diğer uluslararası fuarların bütün sektörler için olduğu gibi kuru meyve sektörü içinde büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Mehmet Çıkmaz "2021 yılında 326 Milyon 303 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimizin bu yıl bu rakamın çok üzerine çıkacağına anıyorum. Sektörel tanıtıma daha çok ağırlık vererek yüksek katma değerli ürünlerimizle global pazarlarda daha etkin yer almak istiyoruz. Bunun içinde dünyanın neresinde olursa olsun fuarlara mutlaka katılım sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den memnun döndü
Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den memnun döndü

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Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den memnun döndü Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den memnun döndü Dubai Gulfood 2022 Türkiye için başarılı geçti Dubai Gulfood 2022 Türkiye için başarılı geçti

Güneydoğu Anadolu, Orta Doğu, Afrika, Dubai, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuru meyve ihracatçıları Dubai Gulfood 2022'den memnun döndü - Son Dakika Ekonomi


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