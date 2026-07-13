Kuru Soğan Gümrük Vergisi Yüzde 5 Olarak Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuru Soğan Gümrük Vergisi Yüzde 5 Olarak Düzenlendi

13.07.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, kuru soğan gümrük vergisini 31 Ağustos'a kadar %5 olarak belirledi.

Ticaret Bakanlığı, kuru soğanda uygulanan gümrük vergisinin, ürün hasadının yoğun olarak başlayacağı 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak şekilde, arz güvenliği ve fiyat istikrarını sağlayacak şekilde yüzde 5 olarak yeniden düzenlendiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, kuru soğanda uygulanan gümrük vergisinin yeniden düzenlendiğini duyurdu. Bakanlık, verginin ürün hasadının yoğun olarak başlayacağı 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak şekilde yeniden düzenleneceğini belirtti. Bakanlık, yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığımızca piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması ve ülke ihtiyacının yerli üretimin teşviki yoluyla karşılanabilmesi amacıyla üretici ve tüketici refahı birlikte değerlendirilmekte ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçları kullanılarak gerekli tedbirler zamanlıca alınmaktadır. Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde, 2026 yılında görülen aşırı yağış gibi iklimsel olumsuzlukların da etkisiyle hasadı üretici bölgelerde kademeli olarak devam eden kuru soğanda uygulanan gümrük vergisi, temel gıda ürünlerinden olan söz konusu üründe arz güvenliğinin sağlanması ve tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesini teminen, piyasayı tam olarak rahatlatacak seviyede arz sağlanacağı değerlendirilen 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak şekilde, geçici olarak yüzde 5 olarak yeniden düzenlenmiştir" ifadelerine yer verdi.

Uygulama 1 Eylül'de sona erecek

Bakanlık, söz konusu uygulamanın kuru soğanda yerli üretimin korunması amacıyla yapıldığını dile getirerek, "Söz konusu uygulama, kuru soğanda yerli üretimin korunması amacıyla yeni sezon ürün hasadının piyasaya yoğun şekilde gireceği ve bu yolla iç piyasa dengesinin yeniden tesis edileceği öngörülen 1 Eylül tarihi itibarıyla sona erecek olup, bu tarih itibarıyla soğan ithalatında yüzde 49,5 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecektir. Ticaret Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlar ile istişare halinde, piyasada oluşan arz-talep dengesi ve fiyat gelişimlerini yakından takip etmeye, bu yolla üretici ve tüketiciyi birlikte gözeterek gerekli düzenlemeleri zamanlıca hayata geçirmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuru Soğan Gümrük Vergisi Yüzde 5 Olarak Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Şanlıurfa’da bir kadın evinde ölü bulundu Şanlıurfa'da bir kadın evinde ölü bulundu
Bisikletli Semih Özer otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti Bisikletli Semih Özer otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
Dünya Kupası’ndan elendi, soluğu Türkiye’de aldı 600 bin liralık hesap ödedi Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi
ABD’li Senatör Graham’ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde ABD'li Senatör Graham'ın ölmeden önce Türkiye için söyledikleri yeniden gündemde
Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması Sıfır Atık Vakfı ve İstanbul Valiliği’nden Çevre Bilincini Güçlendiren Orman Buluşması

11:47
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
11:30
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
11:12
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
Hayatını kaybetmeden dakikalar önce şakayı patlatmış: Şu anda ölemem
10:47
Haluk Levent’in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 11:51:08. #7.12#
SON DAKİKA: Kuru Soğan Gümrük Vergisi Yüzde 5 Olarak Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.