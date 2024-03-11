Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Dayanışması Toplantısına Katıldı

Ekonomi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçimleri öncesi ilçedeki 16 belediye başkan adayının projelerini anlatmaları amacıyla 'Kuşadası Kent Dayanışması' platformu tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin sorularını açık yüreklilikle cevaplayan Başkan Ömer Günel, "Görevde olduğum 5 yılda kentimizi ortak akılla yönetmek için tüm STK'larla yakın temas halinde oldum. Bir sonraki dönemde de Kuşadası ortak akılla yönetilmeye devam edecek" dedi.

Kuşadası Kent Dayanışması, 31 Mart yerel seçimleri öncesi kentteki 16 belediye başkan adayının seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri projelerini anlatmaları için bir toplantı düzenledi. Toplantıya adaylar içerisinden Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan adayı Ömer Günel ile birlikte diğer bazı partilerin adayları katıldı.

Toplantının ilk bölümünde eğitim, çevre, kadın hakları ve üniversite öğrencilerini temsil eden STK'ların söz alan temsilcileri, belediye başkan adaylarına sorun, talep ve önerilerini iletti. Ardından kürsüye çıkan belediye başkan adayları, seçilmeleri halinde yaşama geçirecekleri projeler hakkında salondakilere bilgi verdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel yaptığı konuşmada, görevde olduğu 5 yılda kenti ortak akılla yönetmek için tüm STK'larla yakın temas halinde olduğunu söyledi. Okullara ve öğrencilere desteklerinin devam edeceğini belirten Başkan Ömer Günel, "Öğrencilerimiz bizim baş tacımız. Önümüzdeki dönemin ilk sözlerinden birini şimdiden üniversite öğrencilerimize veriyorum. Onlar için hizmetlerin çok ucuz olduğu bir kafe yapacağım ve Gazibeğendi Tesisleri'ndeki ücretsiz yemek uygulamamız sürecek. İlkokul çocuklarımız için de kantinkart uygulamamız yakında başlayacak" dedi.

Kuşadası Belediyesi olarak kadınların her zaman yanında olduklarına dikkat çeken Başkan Ömer Günel sözlerine şöyle devam etti: "Emekçi kadınlarımız için El Emeği İşi Festivali'ni başlatarak ev ekonomisine katkıda bulunmaları için ücretsiz tezgahlar verdik. Bizim listemizde seçilebir sırada olan kadın meclis adaylarımız yüzde 41 oranında. Önümüzdeki dönem de bir kadın belediye başkanımız olacak. Ayrıca kadın dayanışma merkezimizin inşaatı da hızla sürüyor"

Görevde oldukları 5 yılda en önemli başarılarından birinin Kuşadası Belediyesi'nde gerçekleştirilen mali disiplin olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, sözlerini şöyle tamamladı: "2019 yılında görevi devraldığımda Kuşadası Belediyesi'nin bütçesi 280 milyon liraydı ve 83 milyon lira da kredi borcu vardı. Ekip arkadaşlarımla gerekli çalışmaları yaparak hem bütçeyi rehabilite ettik hem de kredi borcunu ödedik. Aynı zamanda gelir artırıcı kalemler oluşturduk. Bugün Kuşadası Belediyesi'nin bütçesi 1 milyar 380 milyon liraya kadar ulaştı. Belediyemizin kaynaklarını hemşehrilerimize hizmet üretmek için kullandık. Önümüzdeki dönem Kuşadası'nda vizyon projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu projelerle ilgili de kentimizdeki STK'lar, dernekler ve meslek odalarının görüş, eleştiri ve önerilerine açığız" - AYDIN