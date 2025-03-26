Kuşadası Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Ömer Günel, "Sözleşmemizin tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, uzlaşmayla sonuçlandı. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Personel A.Ş'deki en düşük işçi maaşını, ikramiyelerle birlikte 34 bin 500 liraya çıkaran toplu iş sözleşmesi, işçiler tarafından sevinçle karşılandı. Uzlaşmanın ardından Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki başkanlık makamında imza töreni düzenlendi. Törene Başkan Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, Personel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Soner Kaplan, Personel A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya Tünk, Belediye İş Sendikası Aydın Şubesi Başkanı Hidayet Yaman ve yöneticiler katıldı.

Törende konuşan Belediye İş Sendikası Aydın Şubesi Başkanı Hidayet Yaman, "Bugün Kuşadası Belediyesi ile sözleşmemizi imzaladık. Bu sözleşme diğer belediyelere de örnek olacak bir sözleşmedir. Her zaman çalışanlarının yanında olan Kuşadası Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'e tüm işçi arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Biz tüm çalışanlarımız ile büyük bir aileyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de imkanlarımız dahilinde çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sözleşmemizin tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN