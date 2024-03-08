Kuşadası Belediyesi Kadınların Üretimine Destek Oluyor

Ekonomi

Kuşadası Belediyesi tarafından kadınların ürettikleri ürünleri satışa sunarak ev ekonomisine katkı sağlamaları için düzenlenen 'El Emeği Festivali' devam ediyor. 'Emek sizden, destek bizden' sloganıyla Atatürk büstü önünde yaklaşık 2 ay önce açılan stantlar 30 Nisan tarihine kadar her hafta sonu ziyaret edilebilecek.

Göreve geldiği günden beri kadınlarla alakalı projeleriyle adından söz ettiren Başkan Ömer Günel, Kuşadalı kadınların ürettikleri el işi, göz nuru ürünleri satışa sunup, ev ekonomisine katkıda bulunmaları için Atatürk büstü önünde 27 Ocak'ta 'El Emeği Festivali'ni başlattı. 30 Nisan'a kadar sürecek olan festivalde takıdan ev eşyasına, tekstil ürünlerinden aksesuar ve hediyeliklere kadar birçok ürün bulunuyor.

El Emeği Festivali'nde tezgahı olan Özlem Aral, festivalin kadınlar için bulunmaz bir fırsat olduğunu belirterek, "El Emeği Festivali'nin çok faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Emek veren, evde üretim yapan kadınlar için özellikle bulunmaz bir fırsat ve biz bu fırsattan Başkan Ömer Günel sayesinde faydalanmış olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Benzer etkinliklerin daha da çoğalmasını diliyorum. Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Dilerim tüm dünya kadın yüreğiyle ve kadın aklıyla daha çok buluşur ve sevgi daha çok çoğalır" dedi.

Meryem Seçer ise El Emeği Festivali için, "Çok olumlu buldum. El emeği festivali çok hoşuma gitti. Arkadaşlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz, satış yapıyoruz. Bu durum beni mutlu ediyor. Bence bu tarz destekler çok güzel. Umarım devamı gelir" diye konuştu. - AYDIN