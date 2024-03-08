Kuşadası Belediyesi Kadınların Üretimine Destek Oluyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kadınların ürettikleri ürünleri satışa sunarak ev ekonomisine katkı sağlamaları için düzenlenen 'El Emeği Festivali' devam ediyor. 'Emek sizden, destek bizden' sloganıyla Atatürk büstü önünde yaklaşık 2 ay önce açılan stantlar 30 Nisan tarihine kadar her hafta sonu ziyaret edilebilecek.
Göreve geldiği günden beri kadınlarla alakalı projeleriyle adından söz ettiren Başkan Ömer Günel, Kuşadalı kadınların ürettikleri el işi, göz nuru ürünleri satışa sunup, ev ekonomisine katkıda bulunmaları için Atatürk büstü önünde 27 Ocak'ta 'El Emeği Festivali'ni başlattı. 30 Nisan'a kadar sürecek olan festivalde takıdan ev eşyasına, tekstil ürünlerinden aksesuar ve hediyeliklere kadar birçok ürün bulunuyor.
El Emeği Festivali'nde tezgahı olan Özlem Aral, festivalin kadınlar için bulunmaz bir fırsat olduğunu belirterek, "El Emeği Festivali'nin çok faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Emek veren, evde üretim yapan kadınlar için özellikle bulunmaz bir fırsat ve biz bu fırsattan Başkan Ömer Günel sayesinde faydalanmış olduk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Benzer etkinliklerin daha da çoğalmasını diliyorum. Tüm kadınların, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Dilerim tüm dünya kadın yüreğiyle ve kadın aklıyla daha çok buluşur ve sevgi daha çok çoğalır" dedi.
Meryem Seçer ise El Emeği Festivali için, "Çok olumlu buldum. El emeği festivali çok hoşuma gitti. Arkadaşlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz, satış yapıyoruz. Bu durum beni mutlu ediyor. Bence bu tarz destekler çok güzel. Umarım devamı gelir" diye konuştu. - AYDIN
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Tarım ve Orman Bakanlığı, ramazan öncesi iş yerleri, fırın, zincir marketler başta olmak üzere tüm işletmelerde denetimlerini artırdı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da katıldığı denetimlerde, iş yeri, ürün ve çalışan hijyeni, fiyat, son kullanma tarihi gibi birçok başlıkta denetlemeler yapıldı. Eksiklikleri tespit edilen işletmelere süre verilerek gerekli müeyyideler uygulanacak. Ayrıca taklit ve tağşişe açık ürünlerden numune alınarak analize gönderildi. İstanbul'da 39 ilçede 730 denetçiyle yapılan denetimlerde toplamda 42 milyon 201 bin 969 Türk lirası idari para cezası uygulandı.
Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi Başkanı Luo Wen, bölgesel korumacılık uygulamaları ve piyasa bölünmeleri gibi sorunları ele almak için daha fazla çaba göstereceklerini ve 2024 yılında birleşik bir iç pazar geliştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Luo ayrıca, adil rekabetin gözden geçirilmesi, işletmelerin yer değiştirmesi ve faaliyet göstermesinin kolaylaştırılması için düzenlemeler getirileceğini belirtti. Çin'in uluslararası standardizasyon çalışmalarına da aktif olarak katılacağı ifade edildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde dezavantajlı kadınlar devletin açtığı meslek eğitimleri ile kadınlar hem meslek sahibi oldu hem de iş dünyasında kendilerine kariyer hayalleri kurdu. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi (ADEM) merkezinde meslek eğitimi alarak kendi ayakları üzerinde duran kadınları yalnız bırakmadı. ADEM giyim atölyesinde üretilen el emeği göz nuru ürünler ilçedeki rehabilitasyon merkezinde ve özel öğrencilerin eğitim gördüğü okulda hediye edildi.
Çin'de uzun süredir faaliyet gösteren yabancı şirketlerin CEO'ları, Çin'in 2024 yılı için belirlediği yüzde 5 civarındaki GSYİH büyüme hedefinin olumlu sinyaller gönderdiğini ve bu hedefe ulaşmak için birden fazla büyüme faktörü bulunduğunu belirtti. Ulusal hükümetin iş yapmayı kolaylaştırmak, inovasyonu teşvik etmek ve yaşam kalitesini arttırmak için güçlü ortaklıklar kurduğu belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kadın Kooperatiflerine ve Mahallelere Makine ve Ekipman Desteği sağladı. Törende kadın kooperatiflerine ve çiftçilere makine ve ekipmanlar teslim edildi. Başkan Ergün, desteklerin devam edeceğini belirtti ve toplamda 390 adet makine ve ekipman desteği sağlandığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Aksaray Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 31 Mart seçimlerini atlattıktan sonra enflasyonu azalmış, normalleşmiş ve istikrara ulaşmış bir ülke konumuna geleceğini belirtti. Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her seçimde birinci çıktığını ve ekonomik sıkıntıların çözülebileceğini ifade etti.
Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Mutu Köprüsü'nün yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı himayesinde yapılan çalışmalar kapsamında sondaj çalışmaları başlatıldı. Vali Tekbıyıkoğlu, köprüde inceleme yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni köprünün yapımı için geçen sene ihale yapıldı ve teknik çalışmalara başlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Şebinkarahisar'da gerçekleşecek 7 projeye 20 milyon lira destek sağladıklarını açıkladı. Bakan Kacır, projelerin imza törenine katıldı ve Şebinkarahisar'ın kalkınmasını ve refahını sürdüreceklerini belirtti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent merkezinde yapılan çalışmalarla esnafın hareketlenmesini ve kent merkezinin canlanmasını hedefliyor.
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