Kuşadası Belediyesi'nde bayram öncesi personelin ödemeleri yapıldı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nde bayram öncesi personelin ödemeleri yapıldı

07.07.2022 23:19
Kuşadası Belediyesi'nde bayram öncesi personelin ödemeleri yapıldı

Kuşadası Belediyesi'nde Kurban Bayramı öncesinde personelin maaş ve ikramiye ödemeleri yapıldı.

Kuşadası Belediyesi'nde Kurban Bayramı öncesinde personelin maaş ve ikramiye ödemeleri yapıldı.

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde göreve gelen ve mali dönüşüm hamlesi başlatan Başkan Ömer Günel'in yönetiminde personel maaşlarında hiçbir gecikme yaşanmıyor. Son olarak Başkan Ömer Günel'in talimatıyla, belediyede ve şirketlerde çalışan tüm personelin maaş ve ikramiye ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde yapıldı. Başkan Ömer Günel, "Özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarımın mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Kurban Bayramı, Ömer Günel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi'nde bayram öncesi personelin ödemeleri yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nde bayram öncesi personelin ödemeleri yapıldı - Son Dakika
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