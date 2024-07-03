Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. işçilerinin Mayıs ayı maaşları ödendi

Ekonomi

Kuşadası Belediyesi'nde Personel A.Ş. işçilerinin Mayıs ayı maaşlarının kalan kısmı da Başkan Ömer Günel'in talimatıyla ödendi.

Kuşadası Belediyesi'nde personelin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan Mayıs ayı maaş ve ikramiye alacaklarının kalan kısmı da dün hesaplarına yatırıldı. Yapılan ödemeyle Kuşadası Belediyesi'nde Personel A.Ş'ye bağlı olarak çalışan personelin içeride hiçbir alacağı kalmadı. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası'nda sendika temsilcileriyle birlikte toplantı düzenlendi. Toplantıda bundan sonra maaşların zamanında ödenmesi hususunda bir aksama yaşanmayacağına dikkat çekildi. - AYDIN