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Kuşadası Belediyesi şirketinde çalışanlara yeni yıl sürprizi - Son Dakika

Kuşadası Belediyesi şirketinde çalışanlara yeni yıl sürprizi

31.12.2021 23:59
Kuşadası Belediyesi şirketinde çalışanlara yeni yıl sürprizi

Kuşadası Belediyesi'nin öz iştiraklerinden olan Arya AŞ. personelinin Aralık ayı maaşını gününden önce ödeyerek çalışanlarına yeni yıl sürprizi yaptı.

Kuşadası Belediyesi'nin öz iştiraklerinden olan Arya AŞ. personelinin Aralık ayı maaşını gününden önce ödeyerek çalışanlarına yeni yıl sürprizi yaptı. ARYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Engin Doyran, "Çalışanlarımız bizim için çok kıymetli. Uyguladığımız mali disiplin sayesinde personelimizin maaş alacakları banka hesaplarına düzenli olarak yatıyor" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından uyguladığı mali disiplin ile ekonomik açıdan istikrarlı bir yapıya kavuşan ARYA. AŞ., personelinin yaklaşık 510 bin lira tutarındaki Aralık ayı maaşını gününden önce ödeyerek çalışanlarının yüzünü güldürdü. Yıl boyunca mesai saati gözetmeden çalışan personellerinin kendileri için çok kıymetli olduğuna dikkat çeken ARYA A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Engin Doyran, "Pandemiye rağmen iyi bir sezon geçirdik. 2022 yılına tüm personelimizin maaşlarını ödeyerek giriyoruz. Çalışanlarımız bizim için çok kıymetli. Uyguladığımız mali disiplin sayesinde personelimizin maaş alacakları banka hesaplarına düzenli olarak yatıyor" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi şirketinde çalışanlara yeni yıl sürprizi
Kuşadası Belediyesi şirketinde çalışanlara yeni yıl sürprizi
Kuşadası Belediyesi şirketinde çalışanlara yeni yıl sürprizi

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Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi şirketinde çalışanlara yeni yıl sürprizi - Son Dakika Ekonomi


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