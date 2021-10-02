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Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin geleceği KUTO'da konuşuldu - Son Dakika

Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin geleceği KUTO'da konuşuldu

02.10.2021 09:42
Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin geleceği KUTO'da konuşuldu, System.String[]

Uzun süredir atıl durumda olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin (KOMER) geleceği için Kuşadası Ticaret Odası'nda toplantı yapıldı.

Uzun süredir atıl durumda olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin (KOMER) geleceği için Kuşadası Ticaret Odası'nda toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan TÜRSAB Hukuk Başdanışmanı İlker Ünsever, TÜRSAB'ın da Kongre Merkezi'ni yaşatmak istediğini, borçların işletilmesinin devri açısından bir sıkıntı yaratmadığını söyledi, bugün gelinen nokta ve süreçler hakkında bilgi verdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'de; Kongre Merkezi'nin doğru bir yatırım olduğunu ve Kuşadası turizmi için şart olduğunu söylediği konuşmasında, konuyla ilgili yaptıkları görüşmeler ve önerileri hakkında bilgi verdi.

Toplantıda söz alan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin (KOMER) özellikle atıl olduğu süreçte, sosyal medyada oluşturdukları 'Kuşadası Kongre Merkezi Platformu' isimli hesaplarıyla farkındalık için çalıştıklarını ve konunun basında ses getirdiğini söyleyerek, "Kongre Merkezi'nin Kuşadası için önemini biliyoruz . Herkesin sahip çıkması konusunda hem fikiriz. Bunun için de bir yerlerden başlanmalı, bizler elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi, konuyla ilgili önerilerde bulundu.

Toplantının sonunda; karar vericilerin teknik kısım ve detayları konuşmak üzere, 18 Ekim'de yapılacak KOMER Genel Kurulu öncesinde bir araya gelerek, formüller üzerinde çalışılması ve hukuki alt yapının da hazırlanarak Genel Kurul'da ilgililere sunulması konusunda fikir birliğine varıldı.

TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu organizasyonuyla, TÜRSAB Hukuk Başdanışmanı Av. İlker Ünsever'in de katılımıyla gerçekleşen toplantıya; Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz, Erdem Dikkaya, Murat Boranalp, TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Süleyman Gacar ve KOMER hissedarları katılım sağladı. - AYDIN

Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin geleceği KUTO'da konuşuldu
Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin geleceği KUTO'da konuşuldu
Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin geleceği KUTO'da konuşuldu

Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası, Kongre, Efes, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Efes Kongre Merkezi'nin geleceği KUTO'da konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


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