Kuşadası'na 2 kruvaziyer gemisi geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kuşadası'na 2 kruvaziyer gemisi geldi

Kuşadası\'na 2 kruvaziyer gemisi geldi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bu sabah gelen 2 kruvaziyer gemisi, toplam 3 bin 612 turist ve 1800 mürettebat getirdi. Gemilerinden Malta bayraklı olan Celebrity Ascent'in kente ilk kez sefer yaptığı belirtildi. Turistler Efes ve Meryem Ana turuna katıldı, diğerleri ise kent merkezinde gezip alışveriş yaptı.

15.05.2024 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bu sabah gelen 2 kruvaziyer gemisi, toplam 3 bin 612 turist ve 1800 mürettebat getirdi. Gemilerinden Malta bayraklı olan Celebrity Ascent'in kente ilk kez sefer yaptığı belirtildi.

Kuşadası Limanı'na bu sabah dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olan Malta bayraklı Celebrity Ascent ve Bahama bayraklı Seabourn Quest yanaştı. İki gemi ilçeye büyük bölümü ABD'li olan toplam 3 bin 612 turist ve 1800 mürettebat getirdi. Gemiden inen yolcular, folklor gösterileri eşliğinde karşılandı. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana turuna katılmak üzere otobüslerle ilçeden ayrıldı. Kalan turistler ise kent merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu, alışveriş yaptı. Celebrity Ascent'in yıl boyunca Kuşadası'na birçok sefer düzenleyeceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Meryem Ana, Alışveriş, Kuşadası, turist, Malta, Aydın, Efes, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'na 2 kruvaziyer gemisi geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
10:01 Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kim olacak İşte ağır basan isim Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kim olacak? İşte ağır basan isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:12:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'na 2 kruvaziyer gemisi geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement