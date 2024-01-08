 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuşadası'na Bu Yıl 1 Milyon Turist Hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası'na Bu Yıl 1 Milyon Turist Hedefleniyor

Kruvaziyer turizminin önde gelen merkezlerinden Kuşadası'na bu yıl deniz yoluyla yaklaşık 1 milyon turistin gelmesi hedefleniyor. Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, 2023'ün Kuşadası için oldukça iyi geçtiğini ve ilçenin tarihindeki en fazla gemi ve yolcuyu ağırladığını belirtti.

Kuşadası\'na Bu Yıl 1 Milyon Turist Hedefleniyor
08.01.2024 - 11:24,
Abone Ol

Kruvaziyer turizminin önde gelen merkezlerinden Kuşadası'na bu yıl deniz yoluyla yaklaşık 1 milyon turistin gelmesi hedefleniyor.

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, AA muhabirine, 2023'ün Kuşadası için oldukça iyi geçtiğini, ilçenin tarihindeki en fazla gemi ve yolcuyu ağırladığını söyledi.

İlçeye önceki yıl 531 kruvaziyer seferiyle 785 bin, Sisam Adası'ndan düzenlenen 680 feribot seferiyle de yaklaşık 135 bin yolcunun geldiğini aktaran Güngör, hedefledikleri 900 bin yolcu seviyesini geride bıraktıklarına dikkati çekti.

Kuşadası'nın tek başına Türkiye'deki toplam yolcu gemisi ve yolcu trafiğinin yaklaşık yüzde 50'sini gerçekleştirdiğini dile getiren Güngör, Kovid-19 salgını sonrası 2022'de başlanan toparlanmanın 2023'te de devam ettiğini kaydetti.

Bu yıl gemi sefer sayısında yüzde 15'lik artış beklediklerini anlatan Güngör, "Yaklaşık 560-565 gemi gelmesi bekleniyor. Buna karşılık 850 bin gemi yolcusu bekliyoruz. Feribot kısmında da yine 850 feribot seferiyle yaklaşık 150 bin yolcunun gelmesini ve sadece Kuşadası'na deniz yoluyla 1 milyon yolcunun gelmesini bekliyoruz." dedi.

- Yolcuların memnuniyeti yüzde 90

Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak bu yıl 1 milyon hedefini geride bırakabileceklerini dile getiren Güngör, Kuşadası'nın kruvaziyer turizminde dünyaca tanınan bir merkez olduğuna işaret etti.

Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada çok popüler bir liman Kuşadası Limanı. Özellikle Akdeniz'de transit limanlar arasında ilk 10 liman arasında yer alıyor. Kruvaziyer gemi firmaları, yolcularının memnuniyetini çok ciddi şekilde ölçmekte. Kuşadası özeline baktığımızda yolcuların memnuniyet oranının 100 üzerinden 90-93 seviyesinde olduğunu, bunu da dünyanın en yüksek memnuniyet oranlarından biri olduğunu söyleyebiliriz."

Kuşadası'nda sadece yaz sezonu değil yılın 12 ayında gemileri ağırlayacaklarını da kaydeden Güngör, gemilerdeki turistler kadar mürettebatın da ilçeye ciddi oranda döviz bıraktığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sisam Adası, Kuşadası, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'na Bu Yıl 1 Milyon Turist Hedefleniyor - Son Dakika


12:32
İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor
12:06
Acun Ilıcalı 'Ben böyle bir şey görmedim' diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35
Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:26
Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:25
Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:21
Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14
Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var

Son Dakika
12:32 İstanbul'da Kar Yağışı Bekleniyor
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
11:59 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 28 zam talebi
11:35 Rıdvan Dilmen Süper Kupa'nın oynanacağı tarihi verdi
11:25 Kurum'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız
11:26 Freni boşalan kamyonet yayaları ezip dükkana daldı
11:21 Selda Bağcan'ın provaya başörtülü çıkması takipçilerini şaşırttı
11:14 Yine penaltı kaçırdı! Fenerbahçeli taraftarların Tadic'ten tek bir isteği var
11:00 Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacağı bir ders verdiler
11:00 Eşini 10 yerinden bıçaklayan koca, 'Sadakat' indirimiyle tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 13:13:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kuşadası'na Bu Yıl 1 Milyon Turist Hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement