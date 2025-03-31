Kuşadası\'nda Bayram Yoğunluğu Esnafa Can Suyu Oldu

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası, bayram tatiliyle birlikte yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaparken, esnaf da bu hareketlilikten oldukça memnun. Ramazan ayında durgunluk yaşayan işletmeler, bayram tatilinin gelmesiyle birlikte yeniden hareketlendi.

İlçede kafe ve restoran işleten Fırat Ejder, "Ramazan ayında işlerimiz oldukça durgundu. Bayramın gelmesiyle birlikte yoğunluk arttı ve işlerde büyük bir canlanma yaşadık. Özellikle çarşı bölgesinde ve sahil hattında ciddi bir hareketlilik var" dedi.

Bayram tatili dolayısıyla ilçeye akın eden yerli ve yabancı turistler, otellerdeki doluluk oranlarını artırırken, alışverişten yeme içmeye kadar birçok sektöre de olumlu yansıdı. Hediyelik eşya satan bir esnaf ise "Sezon öncesi böyle bir yoğunluk yaşamamız çok iyi oldu. Hem yerli turistler hem de kruvaziyer gemisinden inen yabancı turistler alışveriş yapıyor. Umarım bu hareketlilik bayram sonrası da devam eder" diye konuştu.

Bayramın ilk gününden itibaren ilçeye özel araçlarıyla gelen tatilciler nedeniyle ana yollarda ve otoparklarda uzun kuyruklar oluştu. Trafik ekipleri, yoğunluğa karşı önlemlerini artırırken, sahil boyunca yürüyüş yapan ve fotoğraf çektiren kalabalıklar renkli görüntüler oluşturdu.

Deniz kenarında vakit geçirmek isteyen turistler, havanın kapalı olmasına rağmen sahil şeridinde yürüyüş yaparak, kafe ve restoranlarda uzun süre vakit geçirdi. Turizmciler, bayram yoğunluğunun yaz sezonu için olumlu bir başlangıç olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde hareketliliğin daha da artmasını beklediklerini dile getirdi. - AYDIN