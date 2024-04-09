Kuşadası\'nda Bayram Yoğunluğu: Otellerde Rezervasyon Oranları Yüzde 90\'a Çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bayram yoğunluğu otellerdeki rezervasyon oranları yüzde 90'a çıktı.
Ege'nin incisi Kuşadası'nda bayramda hareketlilik arttı. Tatilcilerin ve yerli turistlerin tercihi olan Kuşadası, bayram tatili için cazip bir nokta haline geldi. İlçede bulunan otellerdeki rezervasyon oranları da bu hareketliliği yansıtıyor. Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Başkan Yardımcısı Serdar Köroğlu, "Bayram yoğunluğu yaşıyoruz. 9 günlük bayram tatilinde havaların normalin üzerinde olması ve seçim telaşının sona ermesiyle vatandaşların yerli ve yabancıların tercihi Ege sahilleri oldu. Yüzde 90'lık bir doluluk yaşanıyor. Sezonun güzel geçeceğini tahmin ediyorum" dedi.
Kuşadası Ticaret Odası'nın (KUTO) İkinci Başkanı Seydi Yıkılmaz, Kuşadası'nda hava şartlarının yazı aratmayacak kadar güzel günler yaşandığını belirterek, işletmelerde ve otellerde yoğunluk yaşandığını ifade etti. Dokuz günlük tatilin etkisiyle ve havaların güzel gitmesiyle, bahar ayını yaşadıklarını vurguladı. Yıkılmaz, "Esnafımız sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu güzel havaların hem turizm hem de ticaret açısından Kuşadası'na olumlu etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Tatilcilerin ve ziyaretçilerin bu güzel günlerin tadını çıkarması, bölge ekonomisine katkı sağlayacaktır. Misafirlerimizi Kuşadası'na bekliyoruz" diye konuştu.
5 yıldızlı otelin operasyon müdürü Özgür Kart, "Ramazan ve yerel seçimler gibi faktörler nedeniyle bir süre ivmemizi kaybetmiştik. Ancak gemilerin gelmesi ve bayramın 9 günlük tatiliyle birlikte yerli ve yabancı turist rezervasyonlarının yüzde 90'lara çıktığını görmek bizi heyecanlandırıyor. Birkaç gün içinde tam doluluk oranına ulaşmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
İşletmeci Cem Taymaz ise Kuşadası'nın kış aylarında yaşadığı ekonomik zorluklara değinirken, baharın gelmesiyle sektöre canlılık kazandırıldığını vurguladı. Özellikle gemi seferlerinin başlamasıyla turizm sezonuna umutla baktıklarını belirten Taymaz, yaklaşan bayram tatilinin işlerine olumlu katkı sağlayacağına ve Kuşadası'nın doğal güzellikleri ve turistik cazibesiyle bu sezonun başarılı geçeceğine inancını dile getirdi.
İlçede bahar havasının etkili olduğunu belirten Turizm İşletmecisi Talat Şenoğlu da, "Nisan ayının gelmesiyle birlikte bahar mevsimini yaşıyoruz. Ramazan ayının da sonuna geldik. Bayramın yoğun geçeceğine inanıyorum. Şimdiden herkesin bayramını kutlarım" dedi. - AYDIN
Son Dakika › Ekonomi › Kuşadası'nda Bayram Yoğunluğu: Otellerde Rezervasyon Oranları Yüzde 90'a Çıktı - Son Dakika
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral gübre desteği sağlıyor. Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği desteğin başvuruları tamamlandı ve gübre dağıtımı Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacak.
Türkiye'nin dört bir yanındaki yardımseverler, Ramazan'ın birleştirici ruhuyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Bursa'daki ilginç yardım dar gelirlileri sevindirdi. Yardımsever iş insanı tarafından 400'den fazla abonenin 600'ün üzerinde faturası ödenirken, toplamda 200 bin TL'lik bir tutar, fatura ödemelerinde kullanıldı.
Gaziantep'te Ramazan Bayramı öncesi çarşıda büyük yoğunluk yaşanırken vatandaşlar doğal kokulardan oluşan kolonyalara ilgi gösteriyor. Kolonya, geleneksel ziyaret kültürünü yaşatmanın yanı sıra dezenfektan özelliğiyle de tercih ediliyor. Kolonya alırken kaliteye dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, fiyatlar litre başına 120-150 TL arasında değişiyor.
Siirt'te Ramazan Bayramı'na 1 gün kala vatandaşlar alışveriş telaşı yaşayarak çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Bayramlık alışveriş için giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonya gibi ürünlere ilgi gösteren vatandaşlar, AVM'lerin yanı sıra Güres Caddesi ve Helvacılar Çarşısı'nda yoğunluk yaşadı. Bayram şekeri satan esnaf da yoğun talep aldı.
Kahramanmaraş yöresinin Ramazan Bayramı'nda vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan çörekler, yoğun ilgi görmesi üzerine çörek ustaları gece saatlerinde bile çalışmaya devam ediyor. Maraş Yöresel Çöreği, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen bir lezzet olup, taş fırınlarda pişirilerek sofralara sunuluyor. Çörekler, Ramazan Bayramı'nda çayın yanında atıştırmalık olarak tüketiliyor ve uzun yıllardır süren geleneksel bir lezzet olarak biliniyor. Çörek ustaları, müşterilerin taleplerine yetişebilmek için gece mesaisi yaparken, bu geleneksel lezzetin bayram sevincine katkı sağladığı için memnun olduklarını belirtiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?