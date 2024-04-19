Kuşadası\'nda Hanutçuluğa Karşı Önemli Adımlar Atıldı

Kuşadası ilçesindeki kruvaziyer turizminin önemli sorunlarından biri olan hanutçuluğun önlenmesi amacıyla 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde önemli bir adım atıldı. İlçe Danışma Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda, mal ve hizmet satmak için yerli ve yabancı turistleri rahatsız eden iş yerlerine yönelik ciddi tedbirler alındı.
Toplantıda alınan kararlar arasında, hanutçuluk yapmaya çalışan iş yerlerine uygulanacak cezalar net olarak belirlendi. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 'rahatsız etme' başlıklı 37. maddesi gereğince, mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişilere idari para cezası uygulanacak. Bu ceza, 2024 yılı güncel idari para cezası tutarında belirlenecek ve kolluk veya belediye zabıta görevlileri tarafından verilecek. Kararlar arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise, hanutçuluk faaliyetlerini tekrarlayan iş yerlerine uygulanacak cezaların artırılması oldu. İlk seferde 3 gün, ikinci seferde 15 gün, üçüncü seferde ise işyerlerinin 30 gün süreyle kapatılması veya faaliyetten men edilmesi kararlaştırıldı.
Bu önlemlere ek olarak, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, bir yıl içinde üç kez faaliyetten men edilen iş yerlerinin ruhsatlarının iptal edilmesi kararı alındı. Bu kararın uygulanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zabıta Amirliği ve Ticaret ve Esnaf Odaları tarafından oluşturulan denetim ekipleri en kısa sürede çalışmalarına başlayacak.
Kuşadası'nda hanutçuluğun önlenmesi amacıyla alınan bu kararlar, turistlerin huzur içinde tatil yapmalarını sağlarken, işletmecilerin de yasalara uyumlu bir şekilde faaliyet göstermelerine imkan tanıyacak. Bu adımlarla, Kuşadası'nın turizm potansiyeli daha da güçlenecek ve ilçenin imajına olumlu katkılar sağlanacak. - AYDIN
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