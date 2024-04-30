Kuşadası\'nda \'İşlendirme Ofisi\' istihdam kaynağı oldu

Ekonomi

Kuşadası Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu Kuşadası Hizmet Merkezi arasında imzalanan protokolle 5 yıl önce kurulan 'İşlendirme Ofisi Hizmet Noktası' aracılığıyla bugüne kadar 2 bin 56 kişi işe yerleştirildi. Merkez, başta turizm olmak üzere birçok farklı sektörde işverenler ile iş arayanlar arasında köprü vazifesi görevini üstleniyor.

Kuşadası Belediyesi, kentte nitelikli personel ihtiyacı olan işletmelerle iş arayanları aynı çatı altında buluşturmak için 2019 yılında Türkiye İş Kurumu Kuşadası Hizmet Merkezi ile protokol imzalayarak İşlendirme Ofisi'ni kurdu. Kentte ekonomiye ve istihdama önemli bir katkı sunan merkez tarafından bugüne kadar 2 bin 56 kişiye iş imkanı sağlandı. Başta turizm olmak üzere birçok farklı sektörde işverenler ile iş arayanlar arasında köprü kuran merkezde, yapılan başvurular önce kayıt altına alınıyor. Daha sonra iş arayan kişilerin yaş, eğitim ve mesleki durumlarına bakılarak tasnif edilen başvurular, ortak bir veri tabanında saklanıyor. Böylece iş arayan herkese kurum tarafından bir danışman atanması sağlanıyor. Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi, Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi'nin hemen karşısında bulunan merkez, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. - AYDIN