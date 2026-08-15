Kuşadası Limanı’nda "indi-bindi" krizi: Sektör temsilcilerinden yeni uygulamaya tepki

Kuşadası Limanı ve çevresindeki kruvaziyer yolcularına hizmet veren araçların indi-bindi noktalarında yapılan değişiklik, turizm sezonunun ortasında tartışmaya neden oldu. Kuşadası Ticaret Odası, TÜRSAB ve Şoförler Odası temsilcileri, uygulamanın sahada trafik ve ulaşım sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kuşadası Limanı bölgesindeki indi-bindi noktalarıyla ilgili son günlerde kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği ve yanlış haberler üzerine Kuşadası Ticaret Odası tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü itibarıyla yeni bir indi-bindi noktası uygulamaya konuldu. Söz konusu düzenlemenin geçmişinin 2025 yılına dayanfığı öğrenildi.

Kuşadası Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 Mayıs 2025 tarihinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne yazı gönderildiği, bunun üzerine Aydın UKOME tarafından 21 Temmuz 2025 tarihinde üç araçlık indi-bindi alanı için olumlu karar verildiği belirtildi.

Ancak yaklaşık 13 ay boyunca uygulanmayan kararın, turizm sezonunun en yoğun döneminde hayata geçirilmesi sektör temsilcilerinin tepkisine neden oldu.

"Görüş almak yerine karar çıklandı iddiası"

Yeni uygulamaya ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıya Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Rasim Demirelli, TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ufuk Turan, EGEPORT Kuşadası Genel Müdürü Aziz Güngör ve Kuşadası Gümrük Müdürü Ayşe Arslantaş katıldı.

Kuşadası Ticaret Odası açıklamasında, toplantının sektör temsilcilerinin görüşlerini almak yerine mevcut kararın aktarılması niteliğinde geçtiği savunuldu.

Toplantıda Serdar Akdoğan, Eda Yurtcan ve Ufuk Turan'ın yeni belirlenen indi-bindi noktasına karşı olduklarını açıkça ifade ettikleri aktarıldı.

Sektör temsilcileri, özellikle aynı gün içerisinde büyük kruvaziyer gemilerinin Kuşadası'na geldiği dönemlerde yüzlerce özel tur aracının tek noktada toplanmasının; trafik yoğunluğu, araçların bekleme ve depolama alanı sorunu, yolcuların ulaşımı, yaşlı ve engelli yolcuların hareketliliği

açısından ciddi sorunlar oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Serdar Akdoğan: "Sezonun ortasında böyle bir değişiklik yanlış"

Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, turizm sezonunun en yoğun döneminde mevcut indi-bindi noktalarının kaldırılarak tek noktaya geçilmesinin doğru olmadığını belirtti. Akdoğan, yeni belirlenen alanın yanı sıra mevcut noktaların da korunmasını önerirken, Kervansaray önündeki demirlerin kaldırılarak alanın özel tur araçları ve midibüsler için kontrollü bir indi-bindi noktası haline getirilmesi önerisini gündeme taşıdı.

Bu önerinin TÜRSAB ve Şoförler Odası tarafından da desteklendiği belirtilirken, alternatif çözümün hem ulaşımı rahatlatacağı hem de yolcuların kent merkeziyle buluşmasını sağlayarak bölgedeki esnafa katkı sunabileceği ifade edildi.