Kuşadası'nda tarihi çarşıların modern yüzü belirmeye başladı - Son Dakika
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Kuşadası'nda tarihi çarşıların modern yüzü belirmeye başladı

06.05.2022 10:48
Kuşadası'nda tarihi çarşıların modern yüzü belirmeye başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Grand ve Orient Bazaar'da başlatılan yenileme çalışmaları son aşamaya geldi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Grand ve Orient Bazaar'da başlatılan yenileme çalışmaları son aşamaya geldi. Kuşadası'nı modern ve estetik bir turizm kenti haline getirmek amacıyla yaşama geçirilen projede ekipler sokaklara doğal taş döşeme işlemini büyük oranda tamamladı.

Kruvaziyer gemileriyle kente gelen turistlerin uğrak noktalarının başında gelen Grand ve Orient Bazaar'da Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yürütülen projede bugüne kadar bölgenin yağmur ve içme suyu hatları döşenerek altyapısı sağlıklı bir hale getirildi. İletişim ve AYDEM ekipleri tarafından da sokakların internet, telefon ve elektrik hatları yenilendi. Ekipler ayrıca Kervansaray ve liman arasında kalan bölgedeki eskiyen kaldırım ve bordür taşlarını da yenileriyle değiştirdi.

Kuşadası'nın çehresini değiştirmek için başlatılan çalışmada, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen doğal taş döşeme işlemi de büyük oranda tamamlandı. Kent dokusuyla uyumlu doğal taşlar Şimşek Sokak, Grand Bazaar, Orient Bazaar ve Kıbrıs Caddesi'ne döşendi. Çalışma, dükkanların peyzaj ve cephe düzenlemelerinin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi ve çarşıyı kaplayacak çatının yapılmasıyla sona erecek. - AYDIN

Kuşadası'nda tarihi çarşıların modern yüzü belirmeye başladı
Kuşadası'nda tarihi çarşıların modern yüzü belirmeye başladı
Kuşadası'nda tarihi çarşıların modern yüzü belirmeye başladı
Kuşadası'nda tarihi çarşıların modern yüzü belirmeye başladı

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Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Orient, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nda tarihi çarşıların modern yüzü belirmeye başladı - Son Dakika


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