Kuşadası'ndan gelen Astoria Grande, 447 yolcuyla sabah Bodrum Limanı'na bağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'ndan gelen Astoria Grande, 447 yolcuyla sabah Bodrum Limanı'na bağlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuşadası\'ndan gelen Astoria Grande, 447 yolcuyla sabah Bodrum Limanı\'na bağlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Limanı'ndan hareket eden Palau bayraklı Astoria Grande, 447 yolcu ve 359 mürettebatla sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na bağlandı. Gemide ağırlıklı olarak Rus misafirler bulunuyor; Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Palau bayraklı kruvaziyer "Astoria Grande", 447 yolcuyla Bodrum'a geldi.

Kuşadası Limanı'ndan hareket eden 193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, sabah saatlerinde Bodrum Limanı'na bağlandı. Ağırlıklı olarak Rus misafirlerin bulunduğu gemide, 447 yolcu ve 359 mürettebat yer alıyor. Astoria Grande'nin akşam saatlerinde Marmaris Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Kuşadası LimanıDenizcilikMarmarisKuşadasıEkonomiBodrumGüncelTurizmSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Sokak ortasında eski eşini öldürdü Ardından kendi canına kıydı Sokak ortasında eski eşini öldürdü! Ardından kendi canına kıydı
Bu nasıl vicdansızlık Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
13:44
İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti
İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
11:58
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:51:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kuşadası'ndan gelen Astoria Grande, 447 yolcuyla sabah Bodrum Limanı'na bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei