Kuşadası'ndan Yunanistan Adalarına feribot seferleri başladı - Son Dakika
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Kuşadası'ndan Yunanistan Adalarına feribot seferleri başladı

03.04.2022 18:19

Kuşadası'ndan Yunanistan Adalarına feribot seferleri başladı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, pandemi nedeniyle Yunanistan'ın turistik adası Samos'a 2 yıldır yapılamayan feribot seferleri yeniden başladı.

Kuşadası'ndan Yunanistan Adalarına feribot seferleri başladı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, pandemi nedeniyle Yunanistan'ın turistik adası Samos'a 2 yıldır yapılamayan feribot seferleri yeniden başladı. Kuşadası Limanı'ndan 'Sea Star Rhodes' isimli katamaran 19 yolcusuyla Samos'a hareket etti.

Kuşadası ile Yunanistan'ın Samos ve Patmos adaları arasında karşılıklı olarak yapılan feribot seferlerinde pandemi nedeniyle 2 yıldır uygulanan kısıtlama geçen 7 Şubat'ta kaldırıldı. Kararın ardından Kuşadası'ndan Samos'a ilk feribot seferi bugün yapıldı. Kuşadası Limanı'na yanaşan 'Sea Star Rhodes' isimli katamaran, 19 yolcusunu aldıktan sonra Samos'a doğru hareket etti.

Feribot firmasının sorumlusu Regaip Pektaş, "Samos'a Nisan ayının sonuna kadar haftada 2 gün feribot seferi düzenleyeceğiz. Yaz sezonun başlamasıyla birlikte sefer sayısını artıracağız. Turizmciler olarak 2 yıldır çok zor günler geçiriyorduk. Herkese hayırlı sezonlar diliyorum" diye konuştu.

Feribot seferlerin yeniden başlamasının, Kuşadası'nda deniz turizmine hareket getirmesi bekleniyor. Uzun bir aradan sonra tekrar Samos'a gittiği için çok mutlu olduğunu belirten Binali Dikme, "Eşimle birlikte yurt dışında yaşıyoruz. Kısıtlama nedeniyle 2 yıldır Samos'a gidemiyorduk. Seferlerin yeniden başlamasına çok sevindik" dedi.

Kuşadası'nda esnaflık yapan Şaban Şenok ise, "Feribot seferlerinin başlamasını iki taraf da özlemle bekliyordu. Feribot turları, ekonomik açıdan hem Kuşadası'na hem de Samos'a önemli katkı yapacak. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kuşadası'ndan Yunanistan Adalarına feribot seferleri başladı
Kuşadası'ndan Yunanistan Adalarına feribot seferleri başladı
Kuşadası'ndan Yunanistan Adalarına feribot seferleri başladı
Kuşadası'ndan Yunanistan Adalarına feribot seferleri başladı
Kuşadası'ndan Yunanistan Adalarına feribot seferleri başladı

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Kuşadası'ndan Yunan adalarına feribot seferleri yeniden başladı Kuşadası'ndan Yunan adalarına feribot seferleri yeniden başladı AYDIN KUŞADASI'NDAN SİSAM'A 2 YIL SONRA İLK FERİBOT SEFERİ AYDIN KUŞADASI'NDAN SİSAM'A 2 YIL SONRA İLK FERİBOT SEFERİ

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası'ndan Yunanistan Adalarına feribot seferleri başladı - Son Dakika


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