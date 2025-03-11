Kuşadası'nın Adalı Kartı, Hemşehrilere İndirim Fırsatları Sunuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kuşadası'nın Adalı Kartı, Hemşehrilere İndirim Fırsatları Sunuyor

Kuşadası\'nın Adalı Kartı, Hemşehrilere İndirim Fırsatları Sunuyor

Kuşadası Belediyesi tarafından çıkarılan Adalı Kart, kullanıcılarına üye işletmelerde %30'a varan indirimler sunarak hem bütçelerine hem de esnafa destek sağlıyor. 1 yıllık süre içerisinde 40 binin üzerinde kullanıcıya ulaşan kart, sosyal belediyecilik anlayışını pekiştiriyor.

11.03.2025 17:19  Güncelleme: 17:22
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Kuşadası Belediyesi tarafından "hemşehri kartı" olarak geçtiğimiz yıl yaşama geçirilen Adalı Kart, hem kart sahibi vatandaşların hem de Adalı Kart üyesi esnafın yüzünü güldürüyor. Üye işletmelerde yüzde 30'a varan indirim olanağı sağlayan Adalı Kart, kent sakinlerinin bütçesine destek sunarken esnafın işlerine de katkı sağlıyor.

Başkan Ömer Günel döneminde sosyal belediyecilik alanında geliştirilen projelerle Kuşadalı olmanın ayrıcalıklarını her alanda yaşayan kent sakinleri Adalı Kart'ı çok sevdi. Kuşadası'nda ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş tüm kent sakinlerinin sahip olabildiği Adalı Kart'ın kullanıcı sayısı 1 yıl gibi kısa bir sürede 40 bin 565 üyeye ulaştı. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Arya Tesisleri'nde yüzde 30, Halk Ada Market mağazasında yüzde 20 oranında indirim sağlayan Adalı Kart, kentte faaliyet gösteren fırın, pastane, kuaför, butik, züccaciye gibi 39 iş yerinde de çeşitli indirim ve kampanyalar sunuyor. Her geçen gün artan kullanıcı ve üye işyeri sayısı ile Adalı Kart, bir yandan kullanıcılara en az yüzde 20 indirim olanağı sağlarken, üye olan esnafın satışlarında da önemli bir artışa neden oluyor. Adalı Kart uygulamasından son derece memnun olan Kuşadalılar, Başkan Ömer Günel'e teşekkür ederek daha fazla esnafın sisteme dahil olmasının önemine dikkat çekti.

Kuşadası Belediyesi'nin mobil uygulaması olan Ada Mobil içerisinde yer alan Adalı Kart bölümünden yapılacak başvurular ile en kısa sürede kart sahibi olmak mümkün oluyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kuşadası'nın Adalı Kartı, Hemşehrilere İndirim Fırsatları Sunuyor - Son Dakika

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